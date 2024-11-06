德語媒體：西方企業的中國熱正在降溫

第七屆中國國際進口博覽會周二在上海開幕，出席展會的企業有數千家之多，而德國企業的參展數量和參展面積則居歐洲之首。中歐貿易關係日趨緊張之際，上海進博會發出了怎樣的訊息？

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，曾幾何時，中歐關係曾洋溢著一種相互淘金的狂歡氛圍。而現如今，理智已經重新佔據上風。這篇題為《西方企業的中國熱正在降溫》的評論寫道：

「上海進博會並不是一個普通的工業展會，而是七年前中國黨和國家領導人習近平親自下令創建的、國家主導下的產品秀。本周二，中國總理李強為展會主持了開幕式，他再度誓言要捍衛自由貿易，而究其實質，卻是在彰顯日趨自信的中國國家資本主義。

誰要想同中國做生意，就必須親身前往，並要對中國表現出某種程度的忠心耿耿，否則，能否同中國政府搞好關係就將無法得到保障。除非有足夠的底氣，否則，不和中國打交道就是一種奢望。畢竟對許多西方企業來說，鑑於中國龐大的市場，鑑於日益激化的地緣政治和經濟爭端，不對中國產生依賴談何容易。」

評論指出，在這種背景下，許多西方企業對中國的狂熱正在降溫，對中國市場的未來也不再充滿信心。

「這一方面是基於中美之間的貿易戰，而這場爭端的實質則是老牌超級大國與新興超級大國之間的爭奪。美國總統大選中兩位候選人，川普和哈里斯，都對中國持批評立場，也都會試圖阻止中國的政治和經濟野心。

另一方面，中國的工業政策越來越具有攻擊性，因此，包括歐盟在內的越來越多的國家都在採取措施，保護本土市場免受中國進口產品的衝擊。即便中國經濟有朝一日能夠恢復活力，前景也不容樂觀。」

2023年上海國際車展上的大眾展台。 圖片來源： Aly Song/REUTERS



《商報》發表評論指出，寶馬、大眾等一眾德國汽車企業敢於大膽批評歐盟對中國電動車徵收懲罰性關稅的決定，儘管這些決定是基於自由貿易和市場經濟原則而制定。但與此同時，對於中國政府對本土電動車行業提供巨額補貼，排擠外國競爭對手的做法，德國汽車企業卻選擇三緘其口。這篇題為《汽車企業缺乏面對真相的勇氣》的評論寫道：

「如果來自自由民主國家的企業沒有勇氣去批評專制國家歧視性的工業政策，卻對原籍國的工業政策大加鞭撻，那麼，有關經濟政策的討論就將嚴重扭曲。至少在這種背景下，民眾對歐盟產生懷疑也就不足為怪了。

顯而易見，失去了中國市場，德國汽車工業現在將很難實現盈利。但同樣顯而易見的是，沒有公平的競爭關係，德國汽車工業也同樣無法盈利。德國汽車製造商在華利潤急劇下滑，足以說明這一點。」

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