德語媒體：習近平的中東和平計劃

中東局勢日趨緊張之際，周四在北京的舉行的中阿合作論壇部長級會議上，中國黨和國家領導人習近平發布主旨講話。中國媒體稱，習近平的講話為「中阿命運共同體建設指明了方向」。

（德國之聲中文網）柏林出版的《 每日鏡報》報導稱，中國黨和國家領導人習近平在中阿合作論壇發表的講話中，敦促國際社會盡快召開中東和平會議，為結束衝突付出努力。不過，習近平並未提及促成和平的具體措施。這篇題為《習近平的加薩和平計劃》的報導寫道：

「中國領導人的目的是，以美國抗衡者和替代力量的形象出現在中東。一些專家認為，中國完全有可能達到這一目標，因為在經歷了在阿富汗和伊拉克的失敗之後，美國在中東的名譽已經大打折扣。雖然十月七日之後，美國一直努力重新在該地區重振旗鼓，但卻很難擺脫過去留下的陰影。

柏林墨卡托中國研究中心的克勞斯‧宋（Claus Soong）表示：『雖然中國很晚才開始嘗試擴大在中東的影響力，但這恰恰使中國有別於其他強國在中東衝突中的表現，賦予中國更大的可信度。』

中國呼籲盡快就中東和平舉行國際會議。圖為加薩地帶的巴勒斯坦難民。 圖片來源： Abdel Kareem Hana/AP Photo/picture alliance



以色列萊西曼大學的亞洲問題專家艾弗特曼（ Gedaliah Afterman）也表示，中國很願意在國際舞台上扮演調停人及和平使者的角色。他表示，2023年3月，北京促成沙烏地和伊朗的相互靠攏，使中國在中東地區贏得了極高的威望。但相比之下，改善對以色列的關係，則不是北京的優先選項。」

報導指出，雖然中國在國際調停方面缺乏經驗，不過目前正在努力彌補這一欠缺。今年四月就曾在北京組織過法塔赫和哈馬斯之間的會談。

「就此，中華人民共和國也加入了促成巴勒斯坦團結、並以此作為巴勒斯坦建國基礎的阿拉伯國家行列之中。艾弗特曼表示，很明顯，法塔赫同哈馬斯的談判目前還處在起步階段，象徵意義大於實質。

但在以哈衝突方面，情況則大不相同：早在去年十月的大屠殺行動發生之前，北京就曾表達過參與解決中東問題議程的意向。艾弗特曼表示，這在當時就很缺乏現實可行性，而十月七日之後，中國對以色列以及以色列發起的加薩行動一直持批評立場，因此現在中國參與中東和平進程已變得更無可能。」

對於中國黨和國家領導人就中東問題發出的和平呼籲，《日報》發表評論寫道：

「習近平的和平訊號，既廉價，又有強烈的討好意味。畢竟中國已經有过在沙烏地阿拉伯和伊朗之間調停的成功經驗，如果中國真的有促成中東和平的意願，就應當付出強勁和嚴肅的努力，並明確表明立場。倘如如此，北京就不應當繼續簡單重複阿拉伯國家的說辭，一味批評以色列對平民的襲擊，而是也應當譴責哈馬斯去年十月七日對以色列發動的大屠殺，譴責綁架人質的行為。北京還應當敦促德黑蘭，勸阻哈馬斯和真主黨不要採取激進行動。然而，顯然是出於外交政治的算計，習近平並沒有這樣做，就像他也不願意批評普丁侵略烏克蘭一樣。

中國在中東問題上的『和平政策』，讓人不禁聯想起該國在烏克蘭問題上的所謂中立立場。不過，在俄烏戰爭方面，中國畢竟還曾拿出過一份『和平計劃』，儘管這份計劃被普遍認為一邊倒向俄羅斯，而且沒有任何操作性可言。總而言之，如果中國確實想成為和平使者，那就應當放棄對台灣無休止的戰爭恐嚇。現在看來，中國既想充當和平使者，又想在戰爭中獲得經濟利益。」

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