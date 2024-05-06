德語媒體：習近平歐洲之行背後的訊號

德語媒體關注中國領導人習近平本周對法國、塞爾維亞、匈牙利三國的訪問。他懷著怎樣的目的再次造訪歐洲？他與此間政治高層的互動又會給歐盟對華政策帶來哪些影響？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》刊登的背景分析文章稱，在習近平到訪巴黎前，法國總統馬克宏邀德國總理肖爾茨與其共進私人晚餐，這表明有要事商談。而德法對華政策的分歧也是顯而易見的。不久前剛訪問中國的肖爾茨不會參加周一馬克宏和歐委會主席馮德萊恩與習近平的會談。文章寫道：

「（中國）黨和國家領導人習近平5年來的第一次歐洲之行所到的三個國家，是精心挑選出來的。鑑於馬克宏主張（歐洲）『戰略自主』，對北京來說就是與美國保持一定距離。塞爾維亞被視為與俄羅斯親近，也是中國『一帶一路』倡議的參與國家。而經常阻撓歐盟通過對華共同決議的匈牙利也很相似。北京希望通過向匈牙利這樣的國家有針對性地施加影響，來削弱歐盟的共同立場。作為交換，布達佩斯政府得到來自中國的投資：在匈牙利的塞戈德，中國電動汽車巨頭比亞迪正在建設一座汽車裝配廠。

歐盟內部就進口電動車關稅問題的爭議未決，比亞迪已計劃在匈牙利設廠。 圖片來源： Lars Penning/dpa/picture alliance

習近平希望在歐洲創造良好的氛圍，他的一個目的是，使得歐盟內部無法就針對中國採取更為強硬的行動立場形成多數支持，尤其是在貿易領域。中國目前深陷經濟困境，加之美國又越來越對中國企業封鎖市場，因此北京需要歐洲的市場。歐盟內部就進口電動車關稅問題再次顯而易見的爭議，對習近平而言來的正是時候。北京向來會針對歐盟內部的不統一，以及西方國家之間的不統一採取對策。北京尤其期待歐洲與中國外交政策的聚焦核心——美國漸行漸遠。」

推動和平還是挑撥西方？

《世界報》刊登題為「習近平歐洲之行背後隱藏的訊號」的分析文章指出，對習近平的歐洲三國訪問行程，歐洲的政治家和外交官在揣測北京背後的意圖。「樂觀主義者希望，習能給可能的和平倡議帶來新內容，為結束烏克蘭戰爭做出貢獻；悲觀主義者則擔心，他會進一步分裂歐洲人，或離間跨大西洋的（美歐）關係。」

習近平開始訪問歐洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章首先分析了習訪歐第一站法國在北京外交戰略中的地位：

「馬克宏擁有北京更大的信任，在西方國家領導人中，他是最堅決反對美國——例如在貿易問題上主導地位的一位。不過迄今為止，馬克宏對習提出的充當調停人的呼籲並沒有收到成果。

此外，法國的施壓手段有限。該國經濟與中國緊密交織，向中國出口交通運輸設備、食品和奢侈品。新冠疫情以來，法國一直在擔心自己的市場份額，而中國作為法國的第二大出口對象國，則以其所謂的快時尚產品淹沒了全球市場。

但法國政府不敢祭出懲罰性關稅，因為人們擔心愛馬仕或LVMH等奢侈品牌會遭到制裁。因而馬克宏的策略是『去風險』——降低風險而非脫鉤。

……人們預計，習近平對巴黎的訪問不會像前幾次那樣鋪張奢華。但馬克宏也不會在接待上刻意表現冷淡。習近平訪問法國的第二天，將會造訪比利牛斯山區的一個村莊，馬克宏童年時曾在那裡與祖母度過不少時光。習近平2023年曾把馬克宏邀至廣東省——他父親曾擔任最高領導的地方。」

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