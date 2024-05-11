德語媒體：習近平心情複雜

（德國之聲中文網）當中國國家主席習近平結束訪歐行程、登上返程飛機時，他會有哪些想法呢？這是德國《時代周報》記者關心的問題之一。該報網站周五（5月10日）發表的一篇文章在開頭寫道：「無論這位中國領導人認為此行是成功還是浪費時間，他在布達佩斯機場告別時都不會顯露太多。習近平始終保持著面具般的微笑，幾乎不會透露他內心的感受。不過，任何關注他行程的人都能猜到，他很可能是帶著複雜的心情回到中國。」

習近平此行訪問了三個歐洲國家：法國、塞爾維亞和匈牙利。這篇題為「習近平還是會笑（Xi Jinping wird trotzdem lächeln）」的文章分析道：「單從目的地的選擇就能看出端倪。法國在某種程度上是必選項目：習近平在這裡會見了法國總統馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩，與他們就中國與俄羅斯的關係以及歐洲對中國傾銷出口的擔憂進行了不愉快的會談。隨後的目的地則是自主選擇：習近平在塞爾維亞和匈牙利這兩個歐洲大陸上對中國最友好的國家受到了如期的和諧接待。」

文章作者Jens Mühling繼續寫道：「訪問期間，習近平顯然在多個層面上推行分而治之的戰略。一方面，他將歐盟中對中國持懷疑態度的國家和對中國友好的國家對立起來。其次，他利用了歐盟成員國和候選國之間的分歧。第三，習近平並沒有忘記其主要目標，即在歐洲和美國之間打入楔子。」而且作者直言，習近平此行並沒有更接近自已的這一主要目標。

分裂之旅

《南德意志報》也在其周五發表的一篇文章中分析中國領導人歐洲之行的主要目標。這篇題為「為分裂而來（Gekommen, um zu spalten）」的文章寫道：「據布魯塞爾的外交官稱，這次對法國、塞爾維亞和匈牙利的訪問有一個主要目的：分裂歐洲，以阻止歐盟加入美國日益強硬的反華路線。」

文章作者Hubert Wetzel解釋道：「這一戰略之所以值得注意，是因為它事實上承認：迄今為止，中國在美國和歐盟之間挑撥離間的努力並未真正成功。誠然，歐洲方面對美國總統拜登的對華強硬立場有所保留。這些保留意見在柏林的聯邦總理府表現得尤其強烈——比在德國外交部強烈得多——因為總理府非常清楚德國大部分工業在經濟上對中國市場的依賴。」

歐中關係干擾因素

然而，文章繼續寫道：「歐盟內部對中國的不滿情緒正在增長。這主要是因為中國政府為俄羅斯獨裁者普丁對烏克蘭發動的戰爭提供了幾乎不加掩飾的援助。」作者補充道：「歐中關係的第二個干擾因素是北京的外貿政策，布魯塞爾認為這種政策不公平。布魯塞爾認為，歐洲市場上充斥著獲得中國大量補貼的產品，這些產品的價格由此被人為壓低，如太陽能電池板、電動汽車和電池等綠色技術產品。歐盟委員會目前正在研究是否應對進口的中國電動汽車徵收懲罰性關稅，以保護本地製造商。」

《南德意志報》的文章指出，中歐之間的依存關係並非只是單方面的。中國國內的經濟狀況並不樂觀。根據中國歐盟商會最近的一項調查，中國國內經濟表現如此糟糕，以至於超過四分之一的歐洲會員公司，包括西門子、巴斯夫和大眾汽車等大型企業，都對其增長前景持悲觀態度。近一半的受訪企業預計盈利能力將下降，超過一半的受訪企業希望通過裁員等方式降低成本，只有約十分之四的受訪企業計劃擴大在華業務。因此，為了擺脫國內市場再也無法消化的巨大過剩產能，出口對中國來說極為重要。與歐盟的貿易戰絕不符合中國政府的利益。」

匈牙利總理歐爾班會晤來訪的習近平 圖片來源： Xie Huanchi/Xinhua/picture alliance

中國的對策

文章提到了金融術語「對沖」，即特意減低另一項投資風險的投資。作者認為中國的對策就是「對沖」，習近平在訪問匈牙利期間以教科書般的方式實施了這一策略：「匈牙利總理歐爾班很享受自己作為歐洲局外人、俄羅斯朋友和中國盟友的角色——至少只要這不會嚴重危及他從布魯塞爾獲得的數十億資金。從政治角度而言：如果說在歐盟27個國家的國家元首和政府首腦中，有一個人可以被北京當作守護神來利用的話，那這個人就是歐爾班。」

《南德意志報》的記者認為，大量資金就是中方可利用的手段，「歐爾班在習近平訪問匈牙利期間自豪地說，匈牙利去年四分之三的投資來自中國。據匈牙利政府稱，中國現在是最重要的投資國，投資總額約為160億歐元——對於一個人口約為1000萬的國家來說，這是一個不小的數字。長城汽車和比亞迪等中國電動汽車製造商紛紛在匈牙利建廠，每年將在匈牙利組裝數十萬輛汽車。習近平可以確信，如果其他歐洲同仁想對中國政府採取更強硬的態度，歐爾班將會保護這些和匈牙利就業和稅收息息相關的中國投資。」

文章最後寫道：「此外，通過在歐盟建廠，中國避免了未來可能出現的問題：如果歐盟委員會真的對從中國進口的汽車徵收懲罰性關稅，這些措施將不適用於在歐洲生產的汽車。『北京已經清楚地知道歐洲的弱點在哪裡，以及如何利用這些弱點』，布魯塞爾的一位外交官如是說。」



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