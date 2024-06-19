德語媒體：習近平並非普丁的真朋友

中國、俄羅斯、北韓的專制統治者不斷接近，引發了德語報刊的擔憂。《法蘭克福匯報》認為，中俄接近是出於共同利益，普丁無法指望中國會提供真正友誼。《勞西茨評論報》和《人民之聲報》則關注中國在俄羅斯北韓關係中的角色。

（德國之聲中文網）北約秘書長史托騰柏格指出，中國既想維持和西方的良好關係、又在助力俄羅斯侵略烏克蘭。中國方面強烈反駁了史托騰柏格的言論。《法蘭克福匯報》題為「中國面對侵略者的善意中立 」的短評對此予以關注。

「面對俄羅斯無端入侵烏克蘭，中國將自己的立場稱為『中立』。假如我們姑且接受這種狡辯，充其量也只能稱之為『面向侵略者的善意中立』。儘管俄羅斯的行徑違背了中國在國際舞台上反復宣揚的理念，但是在面對西方民主國家的全球競爭中，北京更看重權力政治利益。」

「誠然，北京從來沒有公開讚揚過俄羅斯的侵略行為。然而，習近平到底更傾向於哪一方，卻是明確的，這不僅僅體現於不久前普丁訪問中國之時。不過，要是普丁真以為在中國有一個可靠的朋友，那他就想錯了。習近平其實在給俄羅斯放血，從而獲取自身利益。」

普丁和金正恩正在組建新的聯盟 圖片來源： GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

科特布斯出版的德國《勞西茨評論報》刊發短評，關注了俄羅斯總統普丁訪問北韓以及中國在俄朝關係中的角色。

「擁有核武器的俄羅斯和北韓進一步接近。一方面，兩國都互相需要，因為他們均遭到西方制裁。另一方面則是出於地緣戰略考量。擁有核武器的專制國家軸心繼續共同成長，而且俄朝兩國都和相鄰的核大國中國有著良好關係，後者想要在亞太地區成為維護秩序的大國。一個效仿俄羅斯在歐洲行徑、企圖在亞太逐步挑戰原有秩序的聯盟正在產生。亞洲的民主國家正在面臨挑戰，同樣受挑戰的還有其西方盟友。許多人覺得烏克蘭戰爭已經是一個大問題了，可是亞太的問題才是更大的麻煩。」

馬格德堡出版的德國《人民之聲報》同樣就北韓問題刊發短評：

「從前的德國陸軍元帥興登堡曾經說，戰爭對他來說就彷彿泡溫泉。普丁和金正恩也許也有同樣的感受。普丁讓俄羅斯變成了一個好戰的世界大國，金正恩則從中獲取了難以想像的收益。他甚至超越了其祖父、金家王朝的奠基人金日成：金正恩並非在懇求克里姆林宮，相反後者正在尋求北韓供應軍火。現在，歐洲的侵略者和遠東的戰爭販子組成了危險的聯盟。在中國之外，北韓又獲得了有一個具有全球意義的堅實盟友。這意味著平壤獨裁者可以繼續壓迫正在挨餓的人民，相鄰韓國民眾則不僅要擔心載有垃圾的氣球，還要擔憂導彈襲擊。」

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