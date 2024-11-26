德語媒體：「習會震撼你」

《南德意志報》題為「習會震撼你（Xi will rock you）」的文章關注在河北石家莊舉辦的一場搖滾樂比賽，回顧了搖滾樂在中共治下的歷史。《商報》對川普表態稱將對中國及墨西哥、加拿大加徵關稅發表評論。

（德國之聲中文網）《南德意志報》文章寫道：「搖滾樂及其反叛形象對於威權政府來說，總是令人生疑。毛澤東統治下，中共甚至將搖滾樂視為色情而加以禁止。人們應該唱『東方紅』這樣的宣傳歌曲而不是貓王。貓王1958年的『金曲精選』直到1977年才在中國公開。」

「文革以及毛去世後，中國緩慢向資本主義和西方思潮開放。旅行者將Beatles和Rolling Stones的磁帶走私進中國，而這啟發了本土的搖滾明星如崔健。這位帽子上有一顆紅星的歌手成為北京天安門廣場上民主運動的一位偶像，直到政權殘酷鎮壓。崔健繼續搞音樂，但迄今拒絕談論天安門抗議的血腥終結。在他與西方媒體的一次罕見訪談中，他稱這是『自我審查』。此後也就明確了：有誰站在黨的對立面，那是沒有前途的。特別是自從習近平因害怕失去控制而再次擰緊螺絲以來。」

文章寫道，對於石家莊來說，搖滾的確有不尋常的意義。「並不是說，習近平的政府部門會完全禁止搖滾樂。他們只是想要控制和加以利用。2021年，樂隊萬能青年旅店一首『殺死那個石家莊人』為這座城市樹立了一塊豐碑。這首歌是關於國有工業企業私有化帶來的經濟衰落。共青團2021年決定錄製一個新的版本。『如此生活30年 直到大廈崩塌』如今改成『翻天覆地20年 奮進的國際莊』。這樣，批評就變成了宣傳。」

《南德意志報》這篇文章的作者採訪了一位參賽的搖滾樂手，他在私下表示：「有時候對我們來說，在這裡搞音樂很難。」他說：「有時候，你沒辦法真實。不能表達真正的想法。」

這位樂手表示，每次公開演出前，都必須把歌詞交給組織方，以便有關部門審查其政治性以及有無不道德的語言。「有時候，我們演出的時候，有人站在台上。如果一個詞不對，他們可能會切斷我們的表演。」樂隊當然也有地下演出，但單靠這個無法維生。

中國須做好準備

《商報》寫道：「對於來自中國的進口，川普打算初步加徵10%的懲罰性關稅。鑑於他在選戰中曾威脅加徵60%，這看上去頗為溫和。但重點在於這是『初步』。」

「無論如何，中國最好是為雙邊貿易衝突進一步激化做好準備。在川普看來，歐洲及美國的鄰國最多只是副戰場。」

文章寫道，與川普第一總統任期不同，如今「他擁有出人意料的強大的授權，在國會兩院都有多數，並且他提名的團隊也都決意執行他的計劃」。

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