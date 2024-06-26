德語媒體：習仲勳教會習近平如何與莫斯科打交道

巴伐利亞廣播電台發表文章分析中國對俄羅斯關係的策略，其中提到「習近平可能從他的父親那裡學到，在與莫斯科的關係中避免任何『親密』，始終保持距離」。t-online則評論指出，中國探月技術將「無情超越其它國家，且帶來了不可預見的後果」。

（德國之聲中文網）今年5月，俄羅斯總統普丁剛剛對中國進行了訪問，不過德國巴伐利亞廣播電台卻觀察到，俄羅斯正在感受到「最冷酷的現實政治」，俄羅斯人甚至認為，「中國人就知道數錢，想的只是如何把風險降到最低」。

巴伐利亞廣播電台發表的文章中寫道：「在北京工作的米歇爾‧舒曼（Michael Schuman）在美國《大西洋月刊》撰文指出，中國正在追求『最冷酷的現實政治』。一方面，習近平對一切可以破壞美國穩定的事情都感興趣，包括普丁對烏克蘭的侵略戰爭。另一方面，習近平希望盡可能限制莫斯科的專橫：『俄羅斯對中國貿易的依賴程度越高，習近平對普丁的影響力就越大，他就越能向莫斯科施加更大的壓力，以推進北京的全球野心。習近平顯然打算盡可能地壓榨普丁，因為普丁幾乎沒有其他選擇。由於莫斯科反對北京大幅降低天然氣價格，兩國之間一項名為西伯利亞力量2號的重大管道協議已陷入停滯。但習近平可以耐心等待。』」

「中國從與俄羅斯建立更密切的關係中受益匪淺。習近平可以確保獲得從華盛頓的勢力範圍無法得到的石油供應和其他原材料。到目前為止，習近平的路線對中國極為有利，中國幾乎沒有付出任何政治代價。除此之外，鑑於兩國漫長的共同邊界，北京也非常希望俄羅斯保持『穩定』。」

文章引述在加利福尼亞州史丹佛大學任教的托裡吉安（Joseph Torigian）的研究分析認為，「習近平可能從他的父親那裡學到，在與莫斯科的關係中避免任何『親密』，始終保持距離。儘管習近平與普丁個人相處融洽，但兩人在意識形態和生活方式上卻相距甚遠。」

嫦娥六號完成采樣任務 月球背面留「字」引熱議 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

昨天中國月球探測器嫦娥6號攜帶在月球背面採集的土壤樣本成功返回到地球表面。t-online發表評論指出，「印度、美國和日本等國家都在競相探月，而另一個國家將所有國家無情超越，且帶來了不可預見的後果」。

評論寫道：「從技術角度太空飛行所取得的巨大成功同時也代表著一種微妙的發展：太空中的力量平衡已經發生了顯著的變化。」

評論指出，2011年美國通過《沃爾夫修正案》禁止美國航天局、宇航局與中國國家航天局合作。「但中國並未因此卻步，反而在近幾年大幅增加了航天技術的投資，並投入數十億美元用於征服和探索太空。……通過『嫦娥』計劃，中國也在執行月球探索任務。中國希望到2030年將自己的太空人送上地球的衛星。與此同時，還將在月球上建立一個科考站。中國的太空計劃極其宏偉。」

評論寫道：「（中國在太空技術方面取得的成就）同時也很危險。因為通過增加其在太空的存在，這個極權主義國家可以進一步擴大它在太空的軍事能力。這包括發展反衛星武器和其它可能威脅它國家衛星基礎設施和通信系統的技術。」

「這反過來會導致太空軍備競賽，給地球上的政治穩定帶來不可預見的後果。因此，美國對中國的太空野心持懷疑態度，並將其視為威脅，這是可以理解的。」

評論最後寫道：「但與此同時，美國應該不僅將中國取得的太空技術進步視為挑戰，也應該視為機遇。畢竟，有許多航天國家都與中國合作。」

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