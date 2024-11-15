德語媒體：美國關注中國 歐洲將被冷落？

川普上任後，美國的地緣政治注意力必然聚焦於中國。德國《商報》擔心，歐洲將被冷落，沒有努力擺脫對華經濟依賴的德國更有可能遭到美國的打擊。奧地利《標準報》則分析認為，美國可能會試圖離間中俄關係，而歐洲在中美俄三角博弈中會有獨特作用。

（德國之聲中文網）杜塞道夫出版的德國《商报》以「美國今後將更加聚焦於中國 」為題，刊發評論點評了川普提名盧比奧(Marco Rubio)、沃爾茨(Michael Waltz)這兩位對華強硬派政客出任國務卿以及國家安全顧問一事。作者擔心，歐洲以及德國將處於異常尷尬的境地。

「對於德國而言，美國更加關注中國、疏離歐洲主要會產生兩大後果。首先，這一轉變會讓美國加大對烏克蘭危機、中東危機當事方的壓力，從而讓自己能夠集中精力抗擊『更大的威脅』，也就是中國。沃爾茨最近在《經濟學人》上的客席文章就提出了這樣的敦促。」

「這一趨勢會如何發展，目前還是未知數。如果進展順利，川普可能會加大對莫斯科施壓，逼迫普丁坐到談判桌上來。施壓手段可以是加大對俄制裁力度，也可以是加大軍援烏克蘭的力度。如果局勢惡化，川普则可能削減對烏克蘭的援助，迫使處於弱勢地位的烏克蘭去和俄羅斯談判。這會是一個致命的訊號。」

「其次，美國聚焦中國問題也將讓德國的失敗暴露在聚光燈下。德國政府在擺脫對華依賴性方面做得實在太少。新一屆美國政府將會就此施壓，德國經濟屆時也將承受相應的後果。」

川普会和普丁做交易嗎？圖為兩人於2017年11月會晤的資料畫面 圖片來源： Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

維也納出版的《標準報》以「川普胜選對俄羅斯以及中國意味著什麼 」為題，刊發了由奧地利科學院地緣政治學者、漢學家Susanne Weigelin-Schwiedrzik撰寫的客席評論。作者認為，拜登政府在俄烏戰爭爆發後把莫斯科推向了北京的懷抱，從而讓華盛頓在中美俄三角博弈中處於不利地位；但是川普上台後，則可能會試圖離間中俄關係。

「從美國的視角出發，現在重要的是重新獲得控制權。如果川普取消對俄制裁並保證承認俄羅斯吞併克裡米亞，從而結束俄烏戰爭，這樣的舉動將會極大改善美俄關係。對於當前的美國而言，離間中俄關係可能會是一項成功的策略。至於這樣的策略到底能否奏效，目前還不清楚。這是因為：儘管川普的幕僚一致認為美國必須聚焦於中國，但依然有親烏克蘭人士警告不要貿然結束戰爭。」

作者注意到，俄羅斯當政者對這樣的提議非常謹慎，他們非常清楚現在對中國的依賴性，因此依然高度重視俄中關係；而且，冒著俄中關係轉冷的風險去和川普交易很有可能得不償失，因為美國之後很快就會再度失去對俄羅斯的興趣。

「在中國，也有人同時在擔心俄羅斯會利用川普再度入主白宮之機會來重新調整俄美關係。畢竟，就在不久前，普丁剛剛宣佈說，他有興趣和川普就結束戰爭問題進行會談。俄羅斯總統還表示支持一份能讓俄烏關係長期正常化的協議。如果這樣的會談真的舉行了、美俄之間真的就結束戰爭達成了一致，就會意味著中國的居中調停策略破產。北京會突然發現自己面臨美俄聯手的孤立局面，因此必須竭力避免這種情況。這就是中國現在向美國發出善意訊號的原因。」

在文章的最後，作者也分析了歐洲在中美俄大三角博弈中的獨特地位：中美俄這三個核大國都需要歐洲作為夥伴才能實現自己的目標，所以歐洲應該設法和三個國家都維持關係，從而讓世界重新變得安全。

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