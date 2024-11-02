德語媒體：美國大選讓中國歐洲都頭疼

不論川普还是賀錦麗當選，中國以及歐洲都會各自面对一些不利局面。德語報刊紛紛就此展開了分析。《法蘭克福評論報》指出，北京本著「兩害相權取其輕」的原則，可能更青睞川普。《時代周報》和《德國編輯部網路》則擔心全世界都會陷入混亂。

（德國之聲中文網）《法蘭克福評論報》以「川普还是賀錦麗？中國只能兩害相權取其輕 ”为题，刊發評論指出，兩位總統候選人在選戰中都爭相展現對華強硬的姿態，但是北京卻視自己為贏家。

「不管是共和黨還是民主黨，從中國角度而言都是同樣糟糕。川普曾經發動了對中國的貿易戰，拜登當時予以嚴厲抨擊；但當後者當上總統時，甚至比前者還要更強硬。拜登對中國電動汽車加徵100%的關稅，並禁止向中國出口先進晶片。如果賀錦麗入主白宮，很可能會延续这套政策----儘管關稅讓中國商品變得更加昂貴、推高了美國的通貨膨脹。賀錦麗本來還許諾要遏制通貨膨脹。」

「另一方面，川普则在今年夏天宣稱要對所用進口到美國的商品加徵10%~20%的關稅，並對來自中國的商品加徵巨額附加關稅。但從中國角度來看，由於和川普这位自稱的『交易大師』更容易開展談判，因此還是更傾向於川普。根據北京的算計，看似反復無常的川普比賀錦麗更容易聽信花言巧語的許諾。而且，川普再度当选总统会让其在國際上陷入孤立，而賀錦麗則和拜登一樣會依賴美國廣泛的盟友關係。」

「賀錦麗當然欠缺中國經驗。根據目前的公開訊息，她只在一年前和习近平見過面。只有她的競選搭檔沃爾茨(Tim Walz)比較瞭解中國。反觀拜登，他自稱從當年擔任副總統起，累計已經和習近平談過90個小時，『比世界上任何其他國家領導人都要多。』川普不久前也在接受《華爾街日報》採訪時吹噓說，他和習近平『關係很好』。」

「在同一個採訪中，川普还稱，如果他再度當選，習近平將不敢攻打台灣，否則他就要把中國商品的關稅提升到200%。川普表示，美國屆時沒必要軍事介入，因為『他尊重我，他知道我很瘋狂。』不過，就在幾個月前，川普还曾要求台灣為美國提供的軍火付錢，但其實台灣一直在這麼做。無論如何，台灣似乎讓川普相當惱怒，他認為台灣竊取了美國的晶片產業。」

「賀錦麗則完全不同，她兩年前就稱讚台灣是『充滿活力的民主整體、为全球福祉做出貢獻』。而且與狂妄自大的川普不同，她會與美國在地區以及全球的盟友整體協調亞洲政策。她在選戰中表示，將確保『贏得21世紀競爭的是美國而非中國。』」

「但從中國角度來看，自己已經是勝利者。過去幾周的選戰也讓許多中國人再次看到了美國的分裂程度。如果11月5日川普落選導致發生騷亂，中國官媒會孜孜不倦地說，美國是一個陷入暴力和毒癮的正在衰亡的國家。這種敘事會獲得新的養料。或者用習近平的話來說：東升西落。」

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旗下擁有多家德國地區性大報的《德國編輯部網路》以「川普还是賀錦麗？歐洲的命運取決於美國大選 」為題，刊發評論指出，美國大選正在讓全世界陷入亂局。

「賀錦麗在競選期間的方針仍然令人失望地模糊。在外交政策方面，她更注重延续性，不论是歐美關係、支持烏克蘭、支持以色列抑或經貿政策，尤其是與對手中國的角逐。然而，最大的問題卻是她在國際舞台上能有多大的影響力。如果她贏得了大選，川普的支持者可能又會在美國引發騷亂。」

「正是由於美國大選在即，俄羅斯掌權者普丁以及伊朗的毛拉們正在大展拳腳。他們發出的訊號是：不會放棄一星半點的領土訴求和權力主張。就在一星期前，中國、印度、巴西等金磚國家領導人被普丁召喚至俄羅斯在伏爾加河畔設宴款待。不久之後，關於俄羅斯擬在俄烏戰爭中投入北韓士兵的猜測也成真了。隨著一名德國籍伊朗人被德黑蘭執行死刑、伊朗對以色列動武，德黑蘭也讓世人明白：一旦伊朗被逼到牆角，將會比現在更加危險。中國則有可能利用美國自顧不暇的時機來挺進台灣。」

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漢堡出版的《時代周報》也以「好一片混亂 」為題，刊發評論指出，川普如果再度當選總統，必然讓全球地緣政治大洗牌。屆時，美國極有可能放棄歐美關係優先的傳統，轉而加大關注中國，迫使歐洲投入更多的資源用於國防；而德國也將被迫選邊站。

「美國大選在地緣政治領域也有著根本性的影響：要麼像目前一樣，美國繼續部分地基於國際規則、與盟友進行鬆散地協調；要麼就會開啟一個完全不同、聞所未聞、充滿危險的時代。這並不是因為川普会追求全新的長期戰略，而是因為全世界必須要為充滿混亂和所謂『交易』的四年做好準備。屆時將會有許多蓄意挑釁、突然轉折，以及持久的混亂。」

「其中大部分都會對德國造成沉重打擊。比如，川普在競選期間宣揚的關稅將使這個出口導向型經濟體陷入更深的衰退，而美國對中國的貿易戰也會讓高度依賴對華貿易的德國陷入可怕困境：到底是攜手川普对抗中國，還是攜手中國對抗川普？」

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