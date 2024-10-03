德語媒體：經濟下行讓中國領導層進入最高警戒

瑞士出版的《新蘇黎世報》注意到中國最近出台一系列旨在制止經濟繼續下滑的重磅政策，認為這表明了危機非常嚴峻。德新社在歐盟各國就中國電動車附加關稅事宜表決前夕，瞭解概括了德國業界和政界代表的看法。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》關注了中國政府最近推出的經濟刺激政策 ，認為正是嚴重的經濟困境導致中國領導層進入最高級警戒狀態。

「北京當權者進入最高級警戒。首先，中國央行在上周二宣佈了一系列貨幣政策措施，旨在穩定下滑的經濟。

為穩定商業銀行和股市，央行降低了重要的基準利率、存量房貸利率以及調低了銀行的存款準備金率，並釋放資金。

兩天後，習近平召集了政治局會議。通常情況下，最高決策機構在9月會議上不會討論經濟問題，但這次情況不同。這突顯了形勢的嚴峻性。

政治局緊急會議後，路透社報導稱，北京計劃推出一個約2800億美元的經濟刺激一攬子方案。其中的部分項目旨在重振低迷的消費，比如，政府考慮每月為有兩個以上孩子的家庭提供約110美元的補助。」

文章寫道，「習近平支持這些措施表明問題的嚴重性，因為『白送』政策與強人習近平的理念背道而馳。他認為，這樣做會讓人們變得懶惰，失去奮斗的精神。」



歐盟將表決中國電動車關稅 推翻難度大 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

歐盟的回應不該導致自我傷害

本周五（10月4日）歐盟理事會27個成員國就歐委會對中國進口電動車徵收高達45%關稅事宜進行表決。歐委會指責中國政府的補貼政策涉及電動車的整個產業鏈，因此是對市場的扭曲，中國的電動車動輒比同類歐洲產品低約20%的售價。

德新社寫道，汽車行業協會主席米勒（Hildegard Müller）表示，「就10月底開始對中國電動車徵收附加關稅的表決，是向著背離全球合作邁出的又一步伐。這一措施將增大全球貿易衝突風險」。她呼籲德國政府否決關稅提案，並稱在此棄權不是選項。

寶馬首席執行官齊普斯（Oliver Zipse）也呼籲德國政府投反對票。他指出，德國的繁榮取決於開放的市場和自由貿易。額外的關稅只會損害活躍在全球的德國企業，並且可能引發一場「最終只有輸家」的貿易衝突。

類似的聲音也來自賓士和大眾。賓士CEO凱勒紐斯（Ola Källenius）呼籲歐盟與中國尋求通過談判的方式找到解決方案，而不是動用徵收關稅。他說，「如果聯邦政府在周五投反對票，這將是為談判解決方案發出的一個訊號，而不是引發貿易衝突。」

大眾汽車公司的一位發言人在回應德新社的詢問時表示，「擬定關稅是錯誤的做法，它們並無法提升歐洲汽車工業的競爭力。」

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德新社繼續寫道，肖爾茨總理已多次表達了對懲罰性關稅的擔憂。他說，「當然，我們必須保護經濟免受不公平的貿易行為影響」，「但是，歐盟的回應不應導致自我傷害。因此，同中國的電動汽車談判應繼續進行」。

德國聯邦經濟部長哈貝克也支持通過政治手段解決問題。周三，他在柏林全球對話會上強調，「 關稅不是解決方案，我同意。」 他說，中國提出了一個政治解決衝突的建議，「現在，我請歐盟對這一討論持開放態度。」

德國聯邦財政部長林德納也強調，「德國不能同意與中國在關鍵領域爆發潛在的貿易戰。」

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

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