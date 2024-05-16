德語媒體：穩如磐石的中俄夥伴關係

周四，俄羅斯總統普丁到訪北京，並同中國黨和國家領導人習近平舉行了會談。普丁開始其新一屆總統任期後將首次出訪目的地選擇中國，顯然也是為了凸顯莫斯科同北京非同尋常的夥伴關係。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表評論稱，俄烏戰爭爆發以來，中國雖然沒有向俄羅斯直接出口武器，但迅猛增長的中俄貿易，卻為俄羅斯重振軍火工業提供了極大的幫助。這篇題為《穩如磐石的中俄夥伴關係》的評論寫道：

「從中國的角度來看，迄今為止的對俄戰略可謂是一舉多得。在中美原則性對抗的大背景下，中國即加深了同俄羅斯的夥伴關係，同時又用承諾和姿態讓歐洲人心滿意足。歐洲人總是一廂情願地認為，烏克蘭實現和平也符合中國的利益。他們認為，在特定前提下，習近平會對普丁施加影響，讓他停止戰爭。

歐洲人是時候放棄這種幻想了。在俄烏戰爭持續兩年多之後，在俄方勝算與日俱增的今天，習近平怎麼會接手一個『不可完成的使命』，勸說普丁停止戰爭呢？中國又怎麼會對美國這一戰略競爭對手俯首聽命，去催停俄烏戰爭，以便讓美國有更多的精力去投入印太事務呢？中國有什麼理由會去犧牲同俄羅斯的戰略關係呢？從中國的角度來講，上述想法簡直是異想天開。即使美國願意為此叫停貿易戰，中國也絕不會去這樣做。

中俄夥伴關係雖然建立在機會主義基礎之上，但其破壞性仍不容低估。對中俄夥伴關係一笑置之，認為這只是一種中國為主、俄羅斯為僕的、短命的『利益共同體』，這種觀點顯然有失公允。地理學家麥金德（Halford Mackinder）在本世紀初寫道，誰能主宰從伏爾加河到長江的所謂中心地帶，誰就將統治世界。而連接歐亞也恰恰是中國新絲綢之路的目標，這是習近平的重大地緣戰略項目。隨著對俄合作關係的深化，這一目標已經實現。俄羅斯的軍事力量與中國的經濟實力相結合，一個強大的歐亞巨人已經崛起。」

《新蘇黎世報》評論指出，西方曾一廂情願地期望讓中俄兩國融入到現有的國際體系之中，但這一願望已經徹底落空，中俄兩國已經同西方漸行漸遠。

「不出預料，中俄已經建立起了穩如磐石的夥伴關係。在聯合國安理會，中俄兩國相互提供支持，他們矢志打造一個新的、另類的國際秩序。中俄夥伴關係的基礎是兩國都對美國高度不信任。也正因為如此，中國會間接對俄羅斯的侵烏戰爭提供支持，畢竟這是一個教訓共同敵人的機會。政治學者迦巴耶夫（ Alexander Gabujew）寫道，西方必須要為長期同時應對兩個核大國做好準備。有鑑於此，必須要讓烏克蘭取得勝利，這一點對美國和歐洲至關重要。」

《日報》發自北京的報導稱，俄羅斯總統普丁到訪前夕，俄羅斯駐華大使館的外牆上張貼了二戰蘇軍士兵和在烏克蘭參加「特別軍事行動」的俄羅斯士兵的宣傳畫，並用中文寫道：「勝利屬於我們」：

《日報》：西方最為關心的是，習近平會在何種程度上幫助普丁實現帝國野心。 圖片來源： Sergei Guneyev/AFP/Getty Images

「習近平會在何種程度上幫助他的老朋友普丁實現其帝國野心，這是許多歐洲政府首腦最為關心的問題。周四，普丁開始了他的中國之行，這也是開始第五個總統任期後，普丁首次出國訪問。

本次中俄峰會的具體內容對外秘而不宣。直到普習會晤前不到48小時，中國外交部才正式證實了相關消息。現在唯一可以確認的是，北京的共產黨高層會給予來自莫斯科的貴賓最高的禮遇。雖然並不能排除雙方會涉及批判性話題的可能性，但即便雙方出現意見分歧，消息也絕對不會對外公開。

要談的議題有很多。西方的相關指責也早已擺上了桌面。德國總理肖爾茨前不久訪華時，以委婉的方式表達了憂慮，而美國國務卿布林肯則直接說出了要害：『既然中國聲稱，希望同歐洲和其他國家搞好關係，那就絕不可以同時助長冷戰後歐洲安全所面臨的最大威脅。』」



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