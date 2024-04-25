德語媒體：禁用TikTok 誰能受益？

美國國會通過強制剝離TikTok的法案，引發了德語區報刊的高度關注。《新蘇黎世報》認為，這並不會解決真正問題，反而會讓臉書等TikTok競爭對手獲益。《奧格斯堡匯報》則批評德國奧運代表團在同一天選擇TikTok作為贊助商。

（德國之聲中文網）瑞士《新蘇黎世報》以「TikTok最後期限不會讓美國人取得太多成效，反而會加劇對中國的貿易戰 」為題，刊發評論指出，美國國會通過強迫TikTok從中國母公司剝離的法案，觸犯了最核心的法治根基，也無助於解決TikTok給美國帶來的真正麻煩。

「現在通過的法案並非解決問題的合適手段。首先，就像反對禁用TikTok的人不斷強調的那樣，該法案確實對美國人極為重視的言論自由構成了限制，而且也是對自由市場秩序的嚴重干涉。這樣的干涉必須要有非常充分的理由。」

「但是，現在立法者所列出的理由並不夠充分。首先，TikTok的能力是有限的、暫時的。過去25年來，社群網站市場的變化非常快。曾經的巨頭Facebook現在幾乎很難吸引50歲以下用戶，一度高高在上的推特也遇到了瓶頸。所以，TikTok並沒有穩定地壟斷大家的眼球以及美國年輕人的注意力。」

「而且，TikTok的用戶數據是存儲在美國公司甲骨文的伺服器上的，中國並不能直接獲取這些數據。要想防止中共當局通過TikTok影響美國大選，更需要的是有效的監管和警覺的監督機構。」

「社群網站讓青少年不快樂、成癮的問題也是同樣如此。歐盟已經在要求TikTok限制其獎勵機制，避免青少年上癮。」

「另外，在美中貿易戰中，TikTok禁令也是一把不怎麼鋒利的武器。要想打擊中國在太陽能、電動汽車等領域的巨額補貼，還有許多遠遠比禁令更有針對性的手段。」

「在TikTok問題上，美國政界的針對性措施本身就是一個問題。美國人關於『戰略科技』的定義本身就已經很模糊了，TikTok禁令只會讓一切變得更加模糊。到頭來，受益的只會是谷歌、臉書等美國巨頭企業。歐美各國可能會爭相效仿，通過抹黑外國競爭對手來為本國產業提供政治保護。」

在文章末尾，作者擔憂地指出，TikTok剝離的最後期限在明年美國新總統正式上任後不久；屆時，一旦川普当選，很有可能利用這個期限去和中國去做某種「交易」從而謀取個人政治利益，而美國的真正國家利益卻有可能成為犧牲品。

德國奧運代表團選擇TikTok為出征2024巴黎夏奧會的贊助商 圖片來源： Mario Tama/Getty Images

德國《奧格斯堡匯報》以「令人狐疑的TikTok贊助商協議 」為題，批評了德國奧運代表團選擇TikTok為贊助商。

「批評人士對TikTok提出了強烈指控，認為該社媒平台令人上癮、煽動仇恨、審查內容、炮製散佈假消息。而且，其中國母公司通過搞笑短片採集了多少用戶數據，也完全是個未知數。」

「現在，美國是第一個採取反制措施的國家。偏偏在這一天，德國奧運代表團宣佈與TikTok達成合作協議。美國國會則通過了強制TikTok從中國母公司剝離的法案，他們擔心來自中國的間諜以及數據窺探。而德國奧運代表團的宣傳行動，卻無助於構建信任。」

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