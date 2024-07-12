德語媒體：禁用華為5G是否明智？

根據德國政府與電信營運最新商達成的協議，華為等中國公司生產的零件將逐步被從德國移動網路中移除。《南德意志報》評論批評這一步已經拖得太久，《法蘭克福匯報》則認為此舉可謂明智。

（德國之聲中文網）《南德意志報》發表前駐華記者題為「終於有了行動」（Endlich Taten）的評論，指出，經過多年的扯皮，終於做出了這一來得太遲的決定，凸顯出德國有關單位的謹小慎微、猶豫不決和不負責任。評論寫道：

「華為是中國最大的電信跨國公司。而中國是一個剛剛在北約峰會上被其成員國家指為『俄羅斯侵略烏克蘭戰爭關鍵的縱容者』的國家，以其『持續的惡意網路攻擊和混合行動』危害西方的安全。這個國家通過情報法規定所有公司，也包括華為，必須『支持、協助、配合國家情報部門的工作』。

儘管如此，多年以來歐洲仍有企業高管和政治家認為，把未來基礎設施的中樞神經系統交到華為手裡是個好主意。德國不是唯一的一個，但德國政府花了最長的時間才肯認清背後的風險。無論是梅克爾政府還是現任的肖爾茨政府都難逃責任。「

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文章回顧了上一屆和本屆德國政府的各種阻撓、拖延、削弱措施力度的做法，以及德國社會對這一事件的反復討論後寫道：

「這是德國對華政策要命的老毛病：真實的或裝出來的天真幼稚加上對德國經濟利益受損的擔心。因為害怕北京的報復，同時顧及德國企業——這些企業自己讓自己陷入了對中國過大的依賴——的利益，就繼續將國家關鍵基礎設施置於安全風險之下。久拖不決的華為禁令這一敗跡，是德國中國戰略難以奏效的一個例證：中聽的言辭並不少，但缺少的是實際行動。」

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《法蘭克福匯報》的署名評論則認為，德國政府用在踟躕數年之後做出決定，是權衡利弊的結果。

「圍繞如何對待德國移動通信網路中的中國技術這一問題，柏林聯合政府糾結論爭了很久。爭論的焦點是如何找到正確的平衡點：一方面有著來自中國的破壞和間諜活動的抽象危險，另一方面要面對的問題是，冒然行動會不會讓企業和公民面對用不上網的窘境。德國近年來在移動網路建設上取得出人意料的快速進展，也得益於華為的技術，與歐洲競爭對手相比，華為技術價格低廉、使用便捷。」

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文章以英國在短短幾年時間禁用華為的計劃為例指出，這樣考慮不周的做法讓網路營運商損失巨大，最後政府不得不修改更新計劃。作者認為德國政府的選擇 「更為明智」，即逐步更換取代，這樣做可將成本控制在可控範圍內，同時不致過於倉促。評論接著寫道：

「當然，我們不能輕視中國，儘管——或正因為迄今還沒有發現涉及中國供應商的意外事件。中國政府對本國民眾的監控毫不手軟，破壞（基礎設施）應該也不會是他們的禁區。不過人們還是應該先冷靜地分析，那些已經安裝的零件到底能構成什麼風險，哪些風險又是不存在的。對專業人士來說，清楚的是，中國無法造成太大的損害。

而讓自己對中國製造商不過分依賴，這個願望是另一個問題，這是一個政府可以而且應該做出的政治決策，即使這不可避免地意味著，今後產品價格會更高。對網路營運商來說，他們業務不會變得簡單，更不會廉價。這就是歐洲為保持自主權要付出的代價。」

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