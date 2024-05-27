德語媒體：相較巴勒斯坦 台灣更應獲得國際認可

《南德意志報》評論稱，上周北京的對台軍演，應當引起德國的警惕。《世界報》發表評論寫道，一些西方國家爭相恐後地去承認巴勒斯坦獨立地位，卻對民主台灣的地位問題噤若寒蟬，這是典型的雙重標準。

（德國之聲中文網）台灣新總統的就職演說是否包含太重的「台獨色彩」，以至於引發了中國的大規模軍演，各路專家們對此眾說紛紜。《南德意志報》發表評論稱，事實上，不管台灣總統賴清德如何措辭，只要台灣繼續是華人遠離專制、實現民主政治的例證，北京的中共就不會放棄吞併台灣的意圖。這篇題為《中國式的世界秩序》的評論寫道：

「台灣人在自我身份認同方面表現得越自信，北京就越是急於將其視為分裂省份的台灣置於自己的管控之下。頻繁的軍演首先是向台灣政治家們發出的政治訊號，警告他們絕對不可以說出『獨立』這樣的詞匯。與此同時，這也是向西方發出的訊號，告誡他們，台灣問題是北京的內政，外界絕對不可以插手，否則就會麻煩不斷。

然而，西方既不能、也不應該對台灣置之不理。首先，台灣海峽是否保持和平涉及到重大經濟利益，畢竟台海是全球海運最為繁忙的海上通道之一。德國對來自台灣的現代化晶片高度依賴，很多電子產品都離不開這些晶片。與此同時，德國也依賴於中國，無論是太陽能電池板、醫藥前期產品，還是稀土等原材料，德國都離不開中國的供貨企業。反過來，作為重要的銷售市場和技術來源，中國也同樣離不開歐洲。不過，至遲在新冠疫情期間，中國領導人習近平就已向世人展示，對他來說，意識形態要比發展經濟重要得多，習近平因此已經成為中國式實用主義的掘墓人。」

《南德意志報》：只要台灣繼續是華人遠離專制、實現民主政治的例證，中共就不會放棄吞併台灣的意圖。 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

評論指出，無論是在禁止華為的問題上，還是對中國電動車徵收懲罰性關稅的問題上，德國政府一直都表現得猶豫不決，這種遲疑立場說明，德國政府對地緣政治的新局面還沒有充分的認識。

「這並不是在呼籲德國工業要全面撤出中國這一最重要的市場，更不是在主張每一名中國留德學生都有中共間諜的嫌疑。我們不需要驚慌失措，但應保持警惕。只要習近平還會頻繁以武力手段威脅台灣，德國就應保持清醒意識，有朝一日，威脅有可能會不再停留在威脅的層面上。

北京的文攻武嚇不應在德國引發恐慌，但保持警惕則是必要的。」

《世界報》發表評論稱，一些西方國家爭先恐後地宣佈承認巴勒斯坦的獨立國家地位，卻對成功實現民主政治的台灣置之不理，這些典型的雙重道德標準。

「台灣之所以不被承認，是因為所有國家，包括西班牙、愛爾蘭和挪威在內，都懼怕聲稱對台灣擁有主權的中華人民共和國，這就像俄羅斯對烏克蘭提出主權要求一樣。

所有人都在討好中國，因為中國是個核大國，因為中國常常將貿易作為武器。中國對巴勒斯坦的承認是意料之中的事情。畢竟力量對比就是這個樣子，沒有任何國家會懼怕小小的以色列。正因為如此，都柏林、馬德里和奧斯陸的那些勇敢的政治家們，他們才敢於得罪以色列，而去承認一個既無固定邊界，也無公民社會，更沒有民選政府的國家。好吧， 19年前，這裡曾本著『一人一票一次』的原則進行過一次選舉。從那以後，拉姆安拉和加薩城的腐敗集團就再也沒有勇氣讓人民使用選票了，儘管他們是在以人民的名義進行著統治。」



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