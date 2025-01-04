德語媒體:物美價廉的中國產品威脅德國經濟

柏林出版的德國《日報》警告指出，競爭力不斷增強的中國商品正在蠶食原本屬於德國企業的高端市場，原本依靠出口貿易解決一切國內問題的德國經濟模式注定難以為繼。奧地利《新聞報》則擔心，川普可能會犧牲台灣利益來換取中國在貿易問題上對美讓步。

中國企業正在進入機械製造等高價優質市場，觸動原本屬於德國的蛋糕。 圖片來源： Nils Hendrik Mueller/Deutz AG

（德國之聲中文網）立場偏左的德國《日報》以「黑色的零債務 」為題，刊發社論抨擊了德國自民黨、基民盟等中右翼政黨在選戰中宣揚減稅、宣揚繼續堅持政府不舉債的立場。作者警告說，面對中國競爭對手越來越優秀的產品，「德國製造」商品在國際市場上的吸引力正在下滑，出口導向型的德國經濟必將遭受重擊；而在這一大背景下，依然不願舉債投資、卻寄希望於出口貿易解決一切德國國內經濟問題的想法都是危險的。

「德國企業正在遭受苦難，因為中國對手正在趕超。後者如今往往能以更低廉的價格提供和德國貨相同品質的產品。這種具有吸引力的價格一方面反映了中國較低的薪水水準，另外也體現了中國人的結構性競爭優勢。他們有著一個14億人口的本土市場，他們的公司可以直接在本國大量銷售，為此他們建造巨型工廠。所以，中國經濟受益於巨大的規模效應：生產的產品越多，單價就越便宜。反觀歐盟市場，其總人口只有4.49億，而且歐洲人還面臨著美國新總統川普想要加徵關稅的威脅。」

「從前，中國經濟的規模效應並沒有對我們構成威脅，因為他們長期以來主要生產聖誕老人塑料玩具之類的低端商品，德國企業本來也不會染指這一領域。但現在，中國企業正在進入高價優質市場，這原本是屬於傳統工業國的蛋糕。」

文章警告指出，很長一段時間以來，出口貿易一直是德國經濟持續發展的主要動力，某種程度上甚至可以這樣認為：德國從前之所以能夠避免舉債，是因為對德貿易逆差的外國幫忙承擔了這部分債務，這些國家必須依靠舉債才能購買更多的德國商品。

「現在，這種奇特的經濟模式即將走到盡頭。德國的出口貿易正在疲軟，德國企業也在丟失技術領先地位。所以，最新的德國選戰本應是尋找經濟新模式的契機，比如加大對氣候保護技術的投入，改善基礎設施，加大科研投入。這一切都需要國家投資。可是，德國自民黨以及基民盟卻想要浪費這些錢去哄富人開心。」

川普会犧牲台灣換取中國在貿易問題上對美讓步嗎？圖為青島港的貨櫃码頭 圖片來源： picture alliance/dpa/CHINATOPIX/AP

維也納出版的奧地利《新聞報》以「展望川普的外交政策 」為題，刊發了由曾經擔任美國國防部副部長的哈佛大學政治學副教授Joseph Samuel Nye撰寫的客席評論。作者認為，川普的最鋒利武器就是他的不可預測性。

「川普提名參議院盧比奧(Marco Rubio)出任國務卿，眾議員沃爾茲(Michael Waltz)出任國家安全顧問。這兩人眾所周知皆是鷹派，認為中國是必須嚴厲對付的主要威脅。從川普的選戰言行中，我們還能得知，他計劃對美國盟友的產品也加徵新的關稅，其稅率甚至可能比中國產品更高。」

作者同時也指出，川普究竟會對各國產品如何加徵關稅，目前還是未知數，況且川普一直以來都以不可預測著稱。「同樣不確定的還有川普如何應對貿易夥伴的反制措施。假如睚眥必報的貿易戰導致更高關稅、更高物價，捲土重來的通貨膨脹也可能引發美國國內政治的反彈。」

「由於川普为其所謂談判技巧自鳴得意，他也可能會尋求妥協。他會不會向習近平提出美國減小對台灣的支持，從而換取一份他可以吹噓為政績的美中貿易協議？美國的部分亞洲盟友已經在為這種可能場景而抓耳撓腮。」

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