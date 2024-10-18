德語媒體：為什麼柏林不願得罪北京？

《南德意志報》認為，中國對德國企業一直持「用完即棄」的態度，而且習近平也越來越重視安全而不是經濟，但是德國政界商界迄今不願正視這一點。《商報》的客席評論則抨擊柏林依然將對華關係置於對美關係之上。

（德國之聲中文網）慕尼黑出版的《南德意志報》以「中國不再是可靠的夥伴，德國人必須明白這一點為題 」，刊發評論指出，越來越多的跡象表明，習近平對中共體制安全的關注度遠遠高於經濟，但是德國政界、經濟界迄今沒能正視這一點。

「在短暫的喘息之後，全球第二大經濟體的經濟數據再次走向了錯誤的方向。極低的通貨膨脹率迫使眾多企業降價，他們的利潤率被壓到極低，同步被壓低的還有就業率。中國的青年失業率在上漲，房地產價格則深不見底。出口貿易本是僅剩的增長引擎，現在也因與西方的緊張政治關係而面臨熄火威脅。願意犧牲本國企業來承接中國過剩產能的國家越來越少。」

「與此同時，想要客觀瞭解中國經濟狀況也變得越發困難。許多中國經濟學家都被他們的僱主要求保持緘默，還有些人則是因為害怕國家機器打壓而噤聲。最近幾個月，官媒《環球時報》的退休主編胡錫進、中國社科院的知名經濟學家朱恆鵬都從公眾視野中消失。胡錫進之前經常公開抱怨中國股市的糟糕表現，朱恆鵬則據《華爾街日報》爆料稱曾在一個私聊群組中抨擊習近平。」

「這一趨勢令人擔憂。胡錫進、朱恆鵬都在中共體制內身居高位；而且經濟領域原本是少有的允許公開辯論的領域。現在，大家只能指望習近平的親信顧問們不會瞞報經濟的淒慘狀況、且習近平真的能認識到局面的嚴重性。亦或許這本就是習近平的計劃：他曾多次強調，相比經濟增長，他更加重視安全問題。順著這個思路，澳門新任特首不再是本地商人、而是內地出身的法官就能解釋得通了。和習近平一樣，澳門新特首對支柱產業博彩業持批判態度。目前，澳門博彩業依然是內地富豪們向外轉移財產的重要途徑。」

「軍機、軍艦時常在台海炫耀武力，這也無助於增強投資者的信心。誰知道軍演什麼時候會變成實戰。一次封鎖、或者一場意外都會導致軍事衝突升級，然後中美這兩個核大國就突然兵戎相見。屆時，德國經濟界就必須迅速尋找新的半導體供應商替代台灣企業、新的醫藥供應商替代中國企業----這還只能算做是次要問題。可以確定的一點是：中國已經不再是德國的可靠夥伴。」

「德國政界以及經濟界應該認識到：在習近平治下的中國，他們只配當看客。大眾、賓士、寶馬如今在他們最重要的銷售市場中國遭到本土競爭者的碾壓，這一切其實是北京早就盤算好的。中國不再需要德國車企以及德國機械製造商、化工企業來提供技術。現在，德國只剩少數幾個經濟領域還有增長潛力，但他們同樣在全球範圍內面臨中國競爭者越來越嚴峻的挑戰。」

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杜塞道夫出版的德國《商報》以「根本沒有什麼時代轉變 」為題，刊發由德國政治學者Claudia Major和Jana Puglierin撰寫的客席評論指出，在全球地緣政治局勢劇變的今天，德國政府外交戰略的改弦更張依然是雷聲大雨點小。

「尤其是在對華政策上，總理府似乎還遵從著舊的行為模式。儘管綠黨執掌的外交部、經濟部要求加快降低對華依賴度，但是總理肖爾茨仍然支持中國國企中遠集團入股漢堡港福地碼頭、還反對歐盟引入對華汽車關稅，這都讓人回想起前總理梅克爾的災難性對華政策。」

「人們不禁要問：德國聯邦政府難道2023年6月沒有出台一份將中國明確定義為體制性競爭對手的中國戰略文件？」

「德國政府反對歐盟引入對華汽車關稅，這絕對引發了歐盟委員會以及歐盟內盟友的不滿。這釋放出了一個嚴重的訊號：柏林更重視德國汽車產業的利益、德中關係，而不是歐洲團結以及歐美關係。」

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