德語媒體：泳池裡的冷戰

2021年，23名中國遊泳選手被查出違禁藥物「曲美他嗪」陽性，但國際反興奮劑機構並未採取制裁措施，這也就為後來的爭論埋下了伏筆。

（德國之聲中文網）《南德意志報》發表評論稱，巴黎奧運會期間，圍繞游泳項目興奮劑問題的爭論，宛若一場體育界的冷戰。這篇題為《泳池裡的冷戰》的評論寫道：

「今年四月，德廣聯和《紐約時報》的新聞調查披露出，有23名中國遊泳選手在2021年初的一次檢查中被發現違禁心臟類藥物曲美他嗪陽性，但卻並未因此受到制裁。事情引起了激烈的爭論。巴黎奧運會前，美國遊泳選手德萊斯勒（Caeleb Dressel）和雷德斯基（ Katie Ledecky）就批評檢測機制過於寬松，以至於後來發生了這些本不應發生的事情。作為23名涉事運動員之一的中國遊泳女選手張雨霏搶走了德國選手科勒的銅牌。

本屆奧運會開始時，每當向張雨霏及其他中國選手詢問藥檢陽性的問題，大多數情況下，對方都三緘其口。再後來，只要提出質疑，中國遊泳選手就會以2024年以來已經接受過大量藥監作為回應，一幅要大義凜然捍衛祖國聲譽的英雄形象。上周六，同為23名藥檢陽性選手的覃海洋和楊浚瑄在混合接力中摘得銀牌。當《華爾街日報》記者問及頻繁藥檢的問題時，覃海洋答道：『我們受到來自各方面的壓力。這類指責真的讓我很困擾。我每天早上六點都不得不起來接受檢查，這絕對干擾了日常訓練。』」

巴黎奧運會上，中國選手潘展樂打破世界紀錄獲得自由泳100米金牌。 圖片來源： Clodagh Kilcoyne/REUTERS

《南德意志報》的評論指出，游泳項目中藥檢極其頻繁，確實令人遺憾，但也是不得已而為之。從未捲入過興奮劑醜聞的法國選手馬爾尚德（Léon Marchand）也同樣需要頻繁接受藥檢。更何況，中國選手受到格外的關注也不是沒有原因的。

「但這些爭議也暴露出了興奮劑監控體制的虛偽。直至巴黎奧運開幕前夕，世界泳協才推出了前所未有的大規模檢測計劃，但這一切已經姍姍來遲，只能起到自欺欺人的作用：你們看，為了保持泳池的潔淨，我們已經竭盡全力。而因為世界反興奮劑機構的失職，2021年的興奮劑醜聞至今仍沒有一個明確的說法，這裡卻隻字未提。

中國對這一切自然樂觀其成，並同時將本國運動員描繪成受害者，說他們受到了非人道待遇，不得不每天清晨去接受尿檢，甚至可能因此同金牌失之交臂。

巴黎奧運會的游泳比賽簡直變成了一場令人匪夷所思、卻又是精心策劃的宣傳秀。」



《法蘭克福匯報》發表評論寫道，就國民經濟總量而言，中國是全球第二大經濟體，但從人均國民生產總值來看，中國卻同哥斯達黎加和阿根廷等國的水準相當。這也就引發了有關所謂「中等收入陷阱」的討論：

「過去幾十年的經驗顯示，一些較為貧困的國家可以通過努力使人均收入達到中等水準，從而躋身新興工業國家行列，但這些國家進一步接近美國德國等高收入國家水準的努力卻會以失敗告終。中國是否也會陷入這種中等收入陷阱，幾年來一直有激烈討論。正當中國陷入這一陷阱的跡象增多之際，在中國有大筆投資的德國經濟界代表卻一如既往地認為，中國經濟失去發展動力完全是不可能發生的事情。

世界銀行前不久發布的一份報告中發出警告，認為包括中國在內的一些國家有可能會跌入中等收入陷阱。這將導致整個世界經濟失去動力。要想躋身富裕國家行列， 僅憑發展房地產、推動基礎設施建設或提供廉價工業產品顯然是不夠的。我們同時還需要一個在可靠法律和監管框架內運作的、具有創新能力和靈活性的經濟。經濟學家阿塞莫格魯（Daron Acemoglu）的研究顯示，能夠提供這種有利框架恰恰是民主整體相對於國家社會主義和剝削性寡頭政治的巨大優勢之一。 」

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