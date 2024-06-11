德語媒體：沒有台灣 就沒有人工智慧

六月初舉行的台灣國際電腦展，再次顯示了台灣在晶片和人工智慧領域所佔據的全球霸主地位，也凸顯了台海安全，對整個世界是何等重要。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表長篇報導寫道，沒有台灣，全球晶片和計算機供應鏈就會陷入癱瘓。正如參加台灣國際電腦展的英偉達（Nvidia）總裁黃仁勳所說的那樣，台灣為全球人工智慧技術奠定了基礎。這篇題為《沒有台灣，就沒有人工智慧》的文章寫道：

「人工智慧開發者需要算力更強、能耗更低的新一代晶片，而這類晶片的大約90%來自台灣。就連美國晶片巨頭英特爾都在讓台灣競爭對手為其最新晶片Lunar Lake生產零件，因為美國人目前尚不具備最新的生產技術。

對台灣晶片的高度依賴，令各國政府高度緊張。由於來自中國的威脅，台灣已經成為當今世界最為危險的危機熱點。因此各國不惜花費巨資希望晶片企業入住本國，以實現晶片供應的多元化。有些國家已經取得了初步成果，比如德國就成功讓英特爾和台積電在德國開設工廠。

但問題在於：人工智慧的興起，有可能會進一步增強各國對台灣晶片的依賴。AMD在台灣投資了一家研發中心。而作為帶給台灣的禮物，英偉達總裁黃仁勳也宣佈了兩項大型投資計劃。他表示將在台灣再建一座大型研發中心，並將總計四台新型超級計算機中的兩台建在台灣，用於英偉達的內部研發工作。

《新蘇黎世報》：台灣在晶片技術領域擁有完善的生態環境。圖為新竹工業園區的工作場景。 圖片來源： Tao-Chuan Yeh/AFP/Getty Images

台灣國際電腦展期間，英特爾總裁季辛吉（Pat Gelsinger）更是明確表示，台灣在全球供應鏈中不可或缺的重要地位，不僅僅得益於台積電，而更是歸功於台灣電腦工業的整體生態環境。」

《新蘇黎世報》指出，儘管面臨來自英特爾和三星等老牌企業的競爭壓力，但台灣在高端晶片領域仍具有難以撼動的霸主地位。

「這也就意味著，高端晶片生產能力的絕大部分，仍將留在台灣本土。與此同時，只有台灣才擁有兩納米及以上晶片的生產線。台灣在這一專業技術領域的生態環境以及供貨商網路，也是其他國家無法替代的。而台積電總部對於開設在其他國家的晶片工廠的重要性，就更是不言而喻了。

總而言之，阻止台灣被中國吞併，關係到全世界的切身利益。因為，一旦失去了台灣的專業技術，不僅會威脅到全球晶片工業，人工智慧的光環也將黯然失色。」



德國經濟研究所對大約八百家企業進行的問卷調查顯示，大多數企業支持有關對中國電動車徵收懲罰性關稅的計劃。《明鏡》周刊報導稱：

「大約80%的受訪企業認為徵收關稅『合理』或至少『部分合理』。但前提條件是，歐盟能夠確定這些電動車受到了不公正的補貼。

此外，受訪企業中的多數還支持禁止轉讓敏感技術，以避免中國軍方獲取德國企業的高端技術。大約80%的受訪企業認為，採取反制措施是合理的或者有一定合理性。

本周內，歐盟將就懲罰性關稅問題做出決定。而美國此前就已開始對中國徵收懲罰性關稅。來自布魯塞爾的消息顯示，歐盟對中國電動車徵收關稅已成定局。歐盟委員會稱，正在進行的調查顯示，中國廠商獲得了大規模的政府補貼。「

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