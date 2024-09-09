德語媒體：殘奧獎牌背後的現實

在剛剛結束的巴黎殘疾人奧運會上，中國再度以遙遙領先的優勢排名金牌和獎牌總數的第一名。然而，縱觀數千萬殘疾人在中國的生活、就業和醫療狀況，情況卻並不樂觀。

（德國之聲中文網）殘奧會的耀眼成就是否有助於提升中國殘疾人的社會地位？是否有利於改善他們接受教育和就業的機會？英國科學家哈雷特（ Stephen Hallett）是一位罹患視覺障礙的殘障人士，曾長期在中國生活。他對《新蘇黎世報》表示，中國在殘奧會上的成功能夠產生的社會效應非常有限。這篇題為《重重壓力之下的獎牌》的文章寫道：



「幾個世紀以來，殘疾人在中國一直被視為累贅，這部分也是基於根深蒂固的傳統。在儒家思想中，健康的孩子才被視作是理想的，因為他們可以傳宗接代，照顧老人。而在佛教傳統中，殘疾甚至會被視作是對前世罪孽的懲罰。尤其在中國農村，殘疾人常常會被隱藏起來。中國為數不多的殘疾人機構都是19世紀時由天主教傳教士建立的。

要想挑戰這一現狀，必須需要一個有影響力的人物。1988年，鄧朴方成立了中國殘疾人聯合會。鄧朴方是時任共產黨領導人鄧小平的兒子。他在文革期間遭到紅衛兵毒打，並被從高處推出窗外。此後，鄧朴方高位截癱，生活離不開輪椅。鄧朴方領導下的殘疾人聯合會在1990年代建立了數百個殘疾人機構，其中包括學校、養育院以及體育場館。哈雷特表示：『這個殘疾人聯合會相對封閉，更像是一個國有的監管機構。那些沒有加入黨組織的殘疾人士，幾乎得不到任何話語權。』這一局面進一步加劇了殘疾人的封閉狀態。

世紀交替之後，情況似乎發生了變化。2001年，北京獲得2008年奧運會和殘奧會的舉辦權。在當時相對開放的社會氛圍下，活動人士和非政府組織開始為殘疾人爭取更多權益。中華人民共和國更是最早簽署聯合國新版殘疾人公約的國家之一。這份公約規定了殘疾人融入社會、並平等參與社會的權利。」

本屆巴黎殘奧會上，中國選手蔣裕燕獲50米自由泳金牌。 圖片來源： Franck Fife/AFP

《新蘇黎世報》的報導指出，雖然中國是最早簽署《殘疾人權利公約》的國家之一，但中國殘疾人平等融入社會生活仍面臨重重障礙，聯合國也曾多次對此提出批評。

「然而，中國共產黨和習近平歷來對這類批評予以堅決駁斥，認為這是西方人居高臨下的說教。相反，中國領導層認為，殘奧會上取得的傲人成績，恰恰說明了中國政治制度比歐美更為優越。而在內政方面，奧運獎牌得主會被塑造為社會主義國家的典範人物。

2008年奧運會以來，殘疾人在中國官方電視台中曝光率越來越高。政府部門和企業也引入了殘疾人招聘比例制度。但具體實施卻非常緩慢，醫療保健系統也同西方標準相差甚遠。共產黨仍需要依賴親屬來照料重度殘疾人士。經歷了幾十年的快速發展之後，中國正面臨著人口老齡化問題，而殘疾人的比例也在逐步增高，部分原因也是由於嚴重的環境污染。一些不堪重負的家庭仍不得不將殘疾兒童丟棄在醫院或養育院的大門外。過去二十年來，中國在殘奧會上的輝煌成就，掩蓋了中國殘疾人封閉的生活狀態。」

中國殘奧代表團再次以92枚金牌，總計200枚獎牌的優異成績，榮登本屆巴黎殘奧會的金牌和獎牌榜首。《南德意志報》寫道：

「從2001年獲得2008年奧運主辦權以來，中國一直獨佔殘奧會的獎牌榜霸主地位。2008年，中國建立了世界上最大的殘疾人訓練中心，並制定了全國性的選手選拔體制。從此以後，每隔四年的夏季殘奧會就成了中國歡呼其制度優越性的場所。但國際觀察家們則不斷指出，中國殘疾人的日常生活仍面臨巨大挑戰。這一現狀顯然仍將繼續下去。」

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