德語媒體：歐盟汽車關稅讓誰受益？

歐盟即將對中國產電動汽車徵收反補貼關稅，德國《世界報》就此提出警告，認為這很可能只讓本土廠商受益，最終會扼制創新和競爭。《明鏡周刊》則呼籲歐洲人切忌甘於平庸，要勇於進取、勇於自我革命。

（德國之聲中文網）柏林出版的《世界報》以「反補貼關稅的危險游戲 」為題，刊發評論指出，德國聯邦郵電部在80年代曾經警告消費者不要購買物美價廉的日本電話答錄機，從而造成了當時德國的電信資費居高不下、技術水準逐漸落後於人，唯一的受益者只有西門子等本土設備廠商。作者警告說，歐盟即將開始徵收的中國產電動汽車附加關稅切忌像當年那樣扼制創新和競爭。

「這一次，歐洲人並不是想要徹底封閉市場，而是想要保護歐洲本土車企免遭亞洲競爭者的侵害。後者一方面收受巨額補貼，另一方面也極具創新能力。這是一場危險的游戲：歐盟發出關稅威脅儘管推動了北京就補貼問題展開談判，但是發出威脅的人也必須為具體實施做好準備。根據基爾大學世界經濟研究所的預測，歐盟關稅可能導致中國對外出口汽車減少1/4，從而在歐洲市場顯著推高所有電動汽車的價格。屆時的受益者將會是德國大眾等歐洲廠商，他們將有更多的時間來解決軟體問題、推出更有說服力的車型。」

「這種局面有利於製造商，卻不利於消費者。後者暫時將以更高的價格獲得更差的汽車。所以，歐盟關稅必須只針對中國車企所收受的不公正政府補貼，而不是旨在封閉市場。長期而言，政府出手保護本土產業免受外來競爭者更具創新力、更有價格優勢產品的侵襲，只會營造一種假象。哪怕用『歐洲自主性』這個概念予以包裝也改變不了這個事實。在德國電信市場1989年不可阻擋地予以開放以後，德國本土廠商很快就幾乎全盤覆滅。」

歐洲如何向中國要求公正的競爭環境？ 圖片來源： Rainer Unkelimago images

漢堡出版的《明鏡周刊》以「歐洲經濟如何追趕美國和中國 」為題，刊發德國經濟學家Christian Böllhoff撰寫的客席評論。作者警告說，歐洲在經濟增長、人均收入、生產效率方面正在全面落後於美國和中國，因此必須立刻採取措施來避免在國際舞台上徹底喪失經濟影響力。

「面對華盛頓和北京，歐洲需要自信的政策。政治必須以自身經濟利益為導向，歐洲不需要向任何人卑躬屈膝。其實，歐盟並不像許多人認為的那樣軟弱。沒有任何一家跨國企業願意被排除在歐洲市場之外，這就體現了歐洲的實力地位，也昭示了歐洲應當怎樣參與構建國際秩序。」

「我們不再拘泥於自己的弱點，這點非常重要。我們應該更多聚焦於我們所能掌控的東西，這其中包括歐洲優秀的科研機構、大小不一的市場領軍企業。」

「在足球場上，只在中場倒腳的球隊很難取勝。歐洲現在需要更快的速度和更強的進攻意願。時不時地對舊有理念進行質疑，這也是一種有效的做法。我們還應該要求公正、互惠的競爭環境。我們想要的並非是一個平庸、令人難以接受的第三名，我們想要奪得桂冠。歐洲人，加油！」

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