德語媒體：梅賽德斯-賓士低估了中國競爭對手

以豪華和高性能著稱的梅賽德斯-賓士集團在電動汽車時代面對來自中國的嚴峻挑戰。《法蘭克福匯報》文章認為，這家德企低估了中國競爭對手追趕歐洲供應商的速度。《新蘇黎世報》文章關注了金磚國家的一體化趨勢以及在世界經濟中份量的增加。

（德國之聲中文網）當梅賽德斯-賓士集團首席執行官康松林（Ola Källenius）今春與客人一起漫步在公司"經典中心"時，他表示他領導下的集團所代表的就是創新技術與奢華。"我們希望製造世界上最令人嚮往的電動汽車"，康松林補充道。

《法蘭克福匯報》的文章回顧了這一細節並指出，" 這位經理簡明概況了他的兩個最重要的戰略。從2030年起，這家位於巴登符騰堡州的企業應盡可能地只銷售電動汽車。不是隨便什麼車，而是昂貴的客戶需支付六位數的奢華轎車。"

然而，事與願違。文章指出，梅賽德斯-賓士集團銷售更多電動車及其奢華戰略都沒有成功："今年初，每10輛售出的梅賽德斯-賓士有一輛是電動車，而在第三季度卻變成了每12輛中才有一輛是電動車。而新的銷售數據表明：奢侈品策略也並沒有帶來康林松所希望的成功。S級、G級和AMG系列的銷量也明顯下降。"

文章分析，其中的原因包括"尤其是來自歐洲的客戶對電動汽車並不熱衷"，以及經濟形勢："該企業三分之一以上的銷量都在中國，很明顯，舊的新引力不再有效。帶有星標的汽車不再是聲望的象徵。梅賽德斯長期以來是內燃機汽車的標桿，但在新興的電動汽車時代，這一地位正在動搖。在競爭激烈的中國電動汽車市場，梅賽德斯低估了中國競爭對手在技術和創新方面追趕歐洲供應商的速度。"

作者認為，"雖然經濟將在中期內再次趨穩，但關於有效的電動車戰略以及證明其高價合理的創新優勢減少的問題仍然沒有得到解答。還有一個問題將加劇這一問題：康林松將不得不在未來幾年內把資金和人力同時分配給進一步開發內燃機汽車和電動汽車，而中國的競爭對手將完全專注於電動汽車並繼續迎頭趕上。"

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金磚國家的經濟份量加大

《新蘇黎世報》文章關注了本周二在俄羅斯喀山開幕的金磚國家峰會。文章指出：""隨著金磚國家成員擴大到九個，代表著世界人口的一半，其經濟份量也隨之增加。金磚國家的GDP目前佔全球GDP的35%以上。而七國集團國家在全球GDP中的比例僅為30%。金磚國家還佔全球貿易的五分之二左右。金磚國家的影響力在能源領域尤為顯著，如果沙烏地阿拉伯如普遍預期那樣加入該集團，金磚國家將佔全球原油產量的43%和天然氣產量的 32%。如果科威特、哈薩克斯坦和巴林等候選國稍後加入，所佔份額還將進一步增加。而以中國和印度為首的金磚國家也佔石油進口的38%。"

中國國家主席習近平10月22日出席喀山舉行的金磚峰會，受到俄羅斯總統普丁的歡迎 圖片來源： Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

文章尤其談到中國扮演的角色："2002年至2022年間，金磚國家的貨物貿易在全球貿易中的份額翻了一番，達到40%。原因之一就是中國近年來經濟的快速發展。如果看看金磚國家之間的相互依賴程度，近年來的經濟一體化就更加清晰。例如，近年來，中國作為工業和消費品供應商的重要性顯著增加。同時，該國也是最大的原材料進口國之一。"

文章還指出，根據聯合國貿發會的一項研究，2001年約有840億美元流入當時的金磚四國，佔全球外國直接投資的11%，二十年後，流入金磚五國的資金已達到3550億美元，佔全球外國直接投資的 22%。

不過，《新蘇黎世報》文章也分析了可能在中期內削弱金磚國家的經濟和政治影響力的因素，包括該聯盟中包含中國、印度等地緣政治競爭對手；中國對國外原材料的需求最近有所下降--"造成這種情況的原因是經濟危機，特別是房地產業的崩潰"。此外，"全球對中國在綠色技術、電動汽車和鋼鐵等領域出口攻勢的抵制正在加劇。甚至金磚國家成員巴西現在也對來自中國的個別產品徵收懲罰性關稅。"

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