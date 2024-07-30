德語媒體：梅洛尼中國行 新絲路不如老絲路

義大利總理梅洛尼首次訪華，希望在退出習近平一帶一路基建計劃後，修復對華關係。《法蘭克福匯報》寫道，馬可‧波羅是一個助力因素。巴黎奧運，中國跳水運動員再創佳績。德國參賽選手向《圖片報》講述，中國同行為了訓練甚至「三年見不到家人」。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》題為「老絲綢之路而不是新絲路」的文章開篇寫道：「這一行程開始的畫面，看上去有點像家庭聚會。義大利總理梅洛尼周六在北京走下飛機，與她八歲的女兒手牽手。下面等候的除儀仗隊和中國外交部一名代表之外，還有一個大概同樣年級的中國小男孩，手裡捧著鮮花。」

「儘管畫面和諧，但梅洛尼上任近兩年來首次訪華首要是為了經濟和地緣政治利益。…特別是，雙方希望修復關係。去年底，梅洛尼的中右翼聯盟退出習近平的全球基建倡議『新絲綢之路』。…北京以遺憾和惱怒獲知義大利退出該項目的消息，稱這是華盛頓向羅馬施壓的結果。與此同時，北京卻正尋求改善同歐盟的關係，中國對羅馬退出的反應也保持克制。數月來，義大利公民也獲准免簽前往中國兩周。」

文章寫道：「梅洛尼周一也向習近平提出，可在歐盟和中國之間作調停人，同時要求貿易關係更平衡。之後是晚宴。其它細節尚不清楚。義大利迄今為止是支持歐盟對中國電動汽車徵收特別關稅的國家之一。中國正在給一些歐盟國家做工作，以期阻止該關稅11月正式生效。」

文章寫道：「在北京的政治會晤後，梅洛尼周二將前往上海。不過，周一還有為一個展覽揭幕的日程，梅洛尼稱，這一展覽顯示兩國人民的緊密關係。展覽題為『知識之旅』，以曾從義大利前往中國旅行的馬可‧波羅逝世700年為由頭。看上去，既然新絲綢之路沒談攏，那就在老絲綢之路上達成一致。」

（資料圖片）對於中國運動員來說，奧運金牌的背後代價往往是巨大的 圖片來源： Stefan Wermuth/REUTERS

「三年不見家人」

巴黎奧運會上，德國雙人10米跳台選手巴特（Timo Barthel）和艾克曼（Jaden Eikermann）獲得第七名。中國選手組合則摘得金牌。《圖片報》寫道，中國運動員一如既往在跳水比賽中佔據主導地位。

該報採訪巴特，他說道：「他們（指中國運動員）住在寄宿學校裡，一個房間四個人。一天訓練12個小時。除了跳水，他們不知道別的。他們沒有自己的生活，不像我們，可以跟女朋友或者伴侶出去，吃冰淇淋，去飯店，與家人聚會。他們有時候三年都見不到家人。」

巴特向該報表示：「這是絕對的世界級水準與我們今天的表現之間的差別。但問題也是：你想要這樣嗎？想要為了得金牌，過這樣一種生活嗎？」

《圖片報》寫道，巴特自己經常在柏林訓練，因為那裡條件好。他自己仍住在哈勒，因為那裡的俱樂部每個月多付幾百歐元。16歲時，他離開亞琛的家人，搬到了德勒斯登，以便訓練。職業上他掛靠在聯邦國防軍。

該報寫道，體育的意義究竟有多重要？什麼樣的犧牲是可以接受的？運動員又應受到怎樣的補償？

巴特對此的回答是：「我聽新聞說，我們在德國如果獲得金牌，會有2萬歐元獎勵。值得嗎？為了2萬歐元，把你的全部生活都放在一邊？我們也付出代價。我不再住在亞琛。我這樣做只是為了我自己。對我們來說，錢不重要。」

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