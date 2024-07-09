德語媒體：暫時不會有貿易戰

歐委會向中國產電動汽車徵收至38%的特別關稅，以平衡中國的國家補貼。有警告說，這是歐中貿易戰的開始。這樣的擔憂有道理嗎？《商報》就此發表客座評論。

（德國之聲中文網）《商報》題為「中歐暫時不會有貿易戰」的客座評論寫道，要回答上述問題，須對特別關稅的短期、中期和長期後果分開來看。「短期可能會面臨中國一方的威脅以及報復性關稅。…中國可能對特別是法國和德國的出口徵收懲罰性關稅。對法國是因為，該國是歐盟特別關稅的主要支持者。對德國則是要促使該國更大力度地反對該特別關稅，並阻止歐盟進一步加劇這一形勢的措施。在世界貿易中這是常用的策略。」

文章的作者、倫敦政經學院教授貝斯多（Robert Basedow）寫道：「我不認為，這會發展成一場真正的貿易戰。畢竟歐盟的特別關稅明顯低於美國100%的水準。這也反映在香港股市上中國電動汽車製造商上周的行情上。歐盟宣佈特別關稅後，這些股票不跌反漲——因為歐洲人的『溫和』反應讓人鬆了一口氣。」

文章寫道，未來數周和數月，歐中雙方都會避免局勢激化，這其中也有全球地緣政治因素。美國大選、俄烏戰爭、台海局勢均須關注其發展。

而此外，歐洲的特別關稅反映的是當今世界經濟規則的一場危機。

文章寫道，世貿組織規則基本是由自由市場下的經合組織西方民主政體制定的。數十年來，非經合組織國家在世界貿易中僅扮演次要角色。為促成不同經濟體如美國、日本或法國之間的合作，許多基本規則有意保持模糊性。而中國的經濟崛起以及加入世貿組織，對這一「積極模糊性」構成嚴峻挑戰。

文章寫道，許多經合組織國家認為，世貿組織的這一模糊性導致嚴重競爭扭曲的產生。迥然不同的經濟體制在模糊的世貿規則下相互碰撞，最終促使歐洲作出反應，出台特別關稅措施。

「這是一場結構性的危機，超過點對點的貿易戰，需要政界和經濟界重新思考世貿組織以及世界經濟規則。」

「西方不再是一切的標準。未來數十年，國際社會將須制定出一系列新的規則，並作出困難和政治化的妥協。」

媒體評述說，歐爾班自命的和平行程似乎對他「大了一號」 圖片來源： China Daily via REUTERS

虛假的巨人

《南德意志報》就匈牙利總統歐爾班訪華發表評論。文章寫道，匈牙利總統歐爾班的形象似乎是人工吹起來的。他高姿態地訪問基輔和莫斯科，可這一使命卻顯得對他大了一號。

文章寫道：「烏克蘭和俄羅斯總統也知道，此人的到來是作為市場營銷人士，而不是歐盟的代表。如今行程的第三站則通往北京。」然而，不能簡單地認為這樣的舉動是可笑的。虛有巨人形象的歐爾班在國內以及歐洲右翼民粹勢力圈中都有所獲利。

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