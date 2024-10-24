德語媒體：普丁的喀山盛會與鐵柵欄後的駐京使館

德國時代周報文章認為，俄羅斯喀山召開的金磚國家峰會是一場反制西方的活動，但金磚國家距離結成真正的聯盟以及去美元化還很遠。《南德意志報》關注了各國駐京大使館被鐵柵欄包圍，安保措施越來越嚴的現象。

(德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁在喀山舉辦的金磚國家峰會是俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來舉辦的規模最大的一次活動。德國時代周報線上版文章寫道："36個國家的代表齊聚俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山，彰顯'俄羅斯並不孤立！'。世界上人口最多的國家的總理和主席和其他國家一起慶祝自己是"全球多數"，甚至連來自歐洲的聯合國秘書長周三也加入其中。對普丁來說，最好的事情是，很遺憾，沒有西方。多好的盛會啊！"

文章寫道："最初由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的新興國家聯盟，現在擴大為由三十多個國家組成的非正式聯盟。這些國家幾乎沒有共同點，但都在某些方面反對美國和（或）歐洲。從這一點來說，這絕對是一場反制活動。"

不過，文章接下來筆鋒一轉問道："這是一個有自己的章程和規則的聯盟嗎？"

作者指出，"如果讀一下計劃發表的最終宣言，就會發現金磚國家距離真正的聯盟還有多遠。在重大問題上，峰會只是發表含糊不清、不具約束力的聲明。

普丁期盼的世界去美元化並沒有取得進展。俄羅斯因西方金融制裁而被迫在世界市場上拋售石油，以硬通貨購買商品的能力受到限制，銀行受到孤立。但金磚國家只是不冷不熱地表示歡迎國際金融體系改革。但怎麼改呢？金磚國家讚揚跨境支付系統，討論替代保險和計費系統，並歡迎以當地貨幣支付。但這一點有多困難，印度就是證明。印度用盧比購買俄羅斯石油，但俄羅斯拿著盧比幾乎沒有用處。西方支付機構的真正替代品目前還沒有。"

親中國 疏西方？土耳其為何向金磚拋媚眼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

鐵柵欄後的外國駐京使館

《南德意志報》注意道，幾乎所有的外國駐華使館被高高的柵欄圍起來。該報文章寫道："走在北京的使館區，你沒法不注意到那些高高的綠色柵欄。幾乎每個使館都被它包圍著。近年來，使館區的安保措施越來越多。每隔幾米就有一組監控攝影頭，可以識別來訪者的面孔，甚至種族。人民武警在街上巡邏，他們的裝甲車堵住了人行道。他們的軍營就在幾條街之外，訓練場上的吶喊聲響徹整個街區。"

文章詳細寫道，"當行人接近綠柵欄或大門時，警察也會跟上。他們不會容忍有人在使館前停留太久。如果行人敢拍照，他們就會大聲吼叫。有些大使館不只是有一道，而是有幾道綠門。土耳其和瑞士大使館所在的街道上就是這種情況，還有拐角那邊的烏克蘭大使館。街道入口處已經用綠卷閘門封鎖，警察有時只有在人們出示身份證後才開門。"

日本駐北京大使館（2023年8月） 圖片來源： Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

文章尤其提到，自俄羅斯侵略戰爭以來，通往烏克蘭大使館的道路已經被封。"中國政府聲稱在衝突中保持中立，但其實堅定地站在俄羅斯一邊。為了阻止對烏克蘭的聲援，中國人無法前往烏克蘭大使館......去年，北京向所有使館發出警告，因為許多西方使館在其建築物上懸掛烏克蘭國旗以示團結。北京稱這是"政治宣傳"。但當有人在加拿大大使館懸掛的一面烏克蘭旗幟上涂寫上"Fuck NATO"時，警方卻視而不見。"

文章指出，除了警察外，使館區內還有一支便衣警察部隊。"便衣警察的增加可能是由一年前一名外國工人刺傷一名以色列外交官引起的。在北京發生的襲擊讓政權丟了面子，也證明了綠柵欄安全性更高。不久前，一名奧地利外交官在一次襲擊中受傷。"

文章進一步談到，在柵欄問題上，各國意見不一致。由於中國提供免費的全天侯保安服務，一些大使館拆除了自己的警衛室，其他國家則與中國進行了雙邊談判。"在中國人在土耳其駐華使館外修起大門後，也開始在中國駐安卡拉大使館前豎起柵欄。中國人很快就屈服了。如今，土耳其代表處是少數沒有中國方面出入控制的大使館之一。"

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