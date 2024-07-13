德語媒體：拆了華為，誰是贏家？

德國政府做出分階段拆除華為設備的決定，依然是德語區報刊的熱點話題。《經濟周刊》批評德國政府依然過於軟弱、沒能堅決快速徹底地拆除華為設備。《總匯報》則讚揚德國政府達成了一個兼顧國家安全、營運商、消費者利益的折中妥協方案。

（德國之聲中文網）杜塞道夫出版的《經濟周刊》以「這樣可沒法擺脫對華為的依賴 」為題，批評德國政府緩慢拆除華為設備的決定其實不過是障眼法。

「乍一看，德國政府提出的方案似乎有效：2026年前，從核心網中移除華為設備。可是我們如果相信德國電信、沃達豐、西班牙電信等營運商近年來的說法，華為設備早已經從核心網中消失了。現在這又被當作了承諾，真是奇怪，而且承諾兌現的時間變成了兩年後。」

「按照德國政府的說法，到了2029年，在接入網、也就是基站等設施中，華為的管理軟體也會被取代。這意味著，華為的設備硬體仍然能保留在接入網中，只是軟體會變更。」

「這就是障眼法。要用西方軟體取代華為軟體，華為首先要開放相應的介面。電信營運商想要為此建立一個開放介面聯盟，並且要求華為也加入。換而言之，德國擺脫對華為依賴性的方案就是依賴華為。」

「而且，電信營運商還必須自己編寫軟體以取代華為軟體，而且必須在五年內完成。這個目標太過於樂觀了。此外，營運商原本還被要求至少在柏林政府區盡快完全拆除華為通訊設備，但這個要求在最新方案中徹底消失了。」

「德國經濟是如此地依賴中國，以至於我們都不敢在自己的國家貫徹歐盟以及北約的安全利益。歐盟經濟最強的國家如此猶豫不決，那麼那些已經勇敢地不顧中方威脅貫徹了歐盟5G方針的小國，就會受到影響。因為小國的安全取決於歐盟的主要國家。」

「現在也只能寄希望於新一代的6G移動通信技術了。屆時的通信網路將無法被中國所竊聽，也無法被中國所抵制或者破壞。」

沃達豐表示，其在德國的通信核心網已經全面棄用華為，改用歐洲廠商愛立信的產品。圖為沃達豐在法蘭克福的核心網計算中心 圖片來源： Boris Roesller/picture alliance/dpa

波昂出版的《總匯報》以「華為禁令的贏家 」為題，刊發評論讚揚德國政府的最新決定兼顧了國家安全、營運商以及消費者的利益。

「德國聯邦政府是贏家，因為其發出了明確的訊號：在關鍵基礎設施領域認真對待德國安全利益。依賴那些政治制度與西方民主國家不一致的國家所生產的科技產品會造成風險。排除這些國家製造商則能讓德國最大限度地減小外國影響力滲透的機會，並且增強抵禦網路威脅的能力。」

「德國電信、沃達豐、西班牙電信也是贏家，因為他們獲得了相當長的過渡期，從而對其5G網路進行成本高昂的改造，最終找到更值得信賴的替代技術合作夥伴。長期而言，這還能增進德國以及歐洲科技產業的創新能力，後者將因這個決定而獲得研發自主產品的動力，降低對外部供應商的依賴。」

「最後，消費者也是贏家，因為早已成為日常生活不可或缺一部分的移動通信網路今後將更能抵禦危機。而且，在2029年前的漫長過渡期內，消費者將得到平穩的過渡，正常營運免受嚴重干擾。所以說，德國聯邦政府的達成的折中方案有多個贏家。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。