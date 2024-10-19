德語媒體：打不敗對手怎麼辦？

美國對中國的晶片制裁到底有沒有效？瑞士《新蘇黎世報》認為，中國似乎有著相當強的調整能力來躲開美國的打擊，華盛頓制裁加碼的難度卻越來越大。德國《商報》則注意到，技術落後於中國的德國車企，近期出現了和對手結盟的趨勢，違背了歐盟的「去風險」方針。

（德國之聲中文網）瑞士《新蘇黎世報》以「美國對華晶片制裁帶來了哪些後果？ 」為題，刊發評論指出，美國想要通過限制對中國出口先進晶片來阻止中國科技的發展，但是迄今為止只在最高端晶片領域略有成效。

「幾十年來，美軍的科技領先地位也是基於先進半導體，導彈需要它，美國先進的偵察與通信技術也需要它。美國要想在南海、台海威懾中國，就需要保持這一領先地位。要是中國在半導體生產領域追趕太快，美軍的這種威懾能力就會遭到威脅。」

「美國現在的真正目標是減緩中國的科技進步，而不是徹底掐死中國經濟。所以，制裁的重點就是針對最新一代的晶片，也就是所謂『小院高牆』原則。」

「要想斷定2022年後的多輪晶片制裁措施究竟在多大程度上打擊了中國的雄心，現在還為時尚早。這些行動的效果還需要幾年才能顯現出來。」

文章以華為為例，指出該公司已經成功調整了步伐，在手機生產、晶片研發方面重新取得了重要進展。但可以肯定的是，中國企業在獲得最新一代晶片技術方面將遇到越來越多的困難。

「中國似乎已經接受了這個事實：暫時無法再獲得最先進的半導體或者最先進的晶片生產設備，短期內無法打破西方國家在半導體領域的支配地位。所以，中國人現在把重點轉向了研發並非最新技術水準的晶片，從而在某些領域提高市場份額，試圖佔領中低價位的大規模市場。」

作者接著指出，這些產量巨大的晶片對於汽車、航空、醫療等領域都有極其重要的意義，中國如果掌控了這一部分市場，就控制了全球經濟的關鍵瓶頸。而且，將中國從這類晶片的供應鏈中排除出去的難度會更大，因為北京會更加容易地做出調整。

「現在的一切跡象都表明，在半導體問題上，中國與美國陣營之間的鴻溝越來越大。美國的跨黨派政治共識趨向於進一步收緊對中國的出口管制，而不是鬆動。此外，美國也出現了一種論調：可以利用在半導體領域的強勢地位來迫使中國在其他方面做出讓步，就像川普第一個任期時那樣。」

「至於到底是川普还是賀錦麗入主白宫，对於這場晶片戰爭而言反而是次要的。關鍵的問題則是：面對中國試圖繞開當前制裁的企圖，美國的打擊措施會有多極端？美國又在多大程度上會考慮英偉達等本土企業的利益？畢竟這些企業是想賺錢的。還有：美國今後如何拉攏日本、台灣、韓國、荷蘭等各自掌控全球半導體產業鏈關鍵環節的盟友一同制裁中國？」

巴黎車展:中國車商被嚇退了嗎? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

杜塞道夫出版的德國《商報》以「封閉還是開放？汽車產業的十字路口 」為題，刊發評論指出，正在舉行的巴黎車展上，各界關心的都是歐盟對華電動汽車關稅問題，新車型、新技術反而成了次要話題。

「寶馬、賓士、大眾等德國廠商擔心，中國方面可能會對他們封閉市場。這會給德國車企帶來大麻煩，他們銷量的1/3都是在中國市場實現的。而且，德國人現在想通過和中國企業的全面緊密合作來扭轉技術落後的局面。和以往不同的是：如今是德國車企需要學習中國的電動汽車科技。簡而言之：如果打不敗你的對手，那就和對手結盟。」

「對於德國政界而言，這就是兩難的局面。官方層面上，德國政府想要降低對華經濟依賴性。這當然是理智之舉，能夠在台海萬一開戰時讓德國經濟不至於太脆弱。但實際上，寶馬、賓士、大眾卻在和對手中國更加緊密地合作。」

「德國人不想放棄最為重要的銷售市場，而為此付出的代價則是必須越發緊密地和中國合作，從而避免在技術上落後於人。德國車企的這種策略，能否在法國、德國以及歐盟政界找到支持者？這個問題必然會十分有趣。」

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