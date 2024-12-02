德語媒體：德國軍火工業嚴重依賴中國

西方擁有世界最先進的武器系統，但在軍火工業的供應鏈中，西方卻嚴重依賴中國。一旦沒有了來自中國的稀土和硝化棉，西方的軍火工業就會陷入癱瘓。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表長篇報導，介紹了德國以及西方軍火工業對中國的嚴重依賴。文章引用古羅馬時期的警句寫道，「要想和平，就必須積極備戰」（Si vis pacem, para bellum），然而，俄羅斯、中國、伊朗和北韓構成反西方軸心之際，西方卻對這些威脅他們的專制國家存在著嚴重依賴，這一現象令人深思。這篇題為《德國軍火工業依賴中國》的文章寫道：

「對此問題，德國想必感受最深。經歷了過去三十年對軍隊建設的忽視之後，德國希望在2030年前，打造一直包括預備役在內的、擁有46萬兵員的軍隊。姑且不論資金能否到位的問題，另一個問題也至少同樣棘手，那就是德國擴充軍備的計劃嚴重依賴於中國。

無論是坦克車、裝甲運兵車、火炮、防空系統、軍艦，還是潛艇、突擊步槍、飛機、雷達系統和彈藥，離開了中國，這一切都無從談起。中國被普遍視作是俄羅斯的親密盟友，而德國及其他西方國家卻對中國存在著戰略依賴。這是因為中國掌控著德國生產武器所需的原材料。

稀土對現代化武器至關重要，一架F35需要大約500公斤稀土原料。 圖片來源： Boris Roessler/dpa/picture alliance

首當其沖的是稀土，這是一系列特種金屬。任何一種現代化武器系統，都離不開稀土，因為感測器和電子零件都需要稀土。沒有稀土，也就沒有雷達、光學儀器、照相機、雷射搜尋器和夜視儀，制導和精準打擊也就無從談及。

事實上，稀土並不稀缺，地球上很多地方都有稀土資源。但德國工業聯合會原料專家瓦赫特（Matthias Wachter）表示，90%以上的稀土都掌握在中國手中。雖然美國、澳洲、加拿大以及格陵蘭島也有一些稀土礦場，但絕大部分開采卻都集中在中國。在大多數國家，只是從地下挖出稀土原礦，而提取稀土材料，還需要進行一系列冶煉和燒熔工序，這就需要耗費大量的能源，並對環境造成嚴重的破壞，因此，相關工序幾乎只在中國進行。而西方國家則早已不再自行開采本國軍工所需的大多數原材料。此舉雖然保護了環境、降低了碳排以及節約了能源，但卻使自身深陷戰略依賴的泥潭。」

《新蘇黎世報》的文章寫道，俄羅斯入侵烏克蘭之後，德國終於意識到了高度依賴克裡姆林宮的石油和天然氣是何等的危險。但現在，德國生產任何高科技武器，卻仍對來自中國的原材料高度依賴。

生產彈藥所需的硝化棉（Cellulosenitrat）70%以上來自中國。 圖片來源： Fabexplosive/Wikipedia

「 今年 8 月，時任歐盟內部市場專員佈雷頓（Thierry Breton）抱怨說，中國棉花條出口首次出現了問題。他說，幾個月前中方突然停止了供貨。8 月中旬，中國政府還將武器生產所必需的銻、鎵和鍺等金屬置於出口管制之下。從此開始，出口這些產品必須申請許可證。

對於自身的依賴問題，歐洲總是反應遲緩。加拿大、挪威和瑞典都擁有豐富的稀土和特種金屬礦藏。但走完開采和加工的過程，還需要很長的時間。不過，從長遠來看，德國及其西方夥伴可能會把目光投向另一個國家 – 烏克蘭。烏克蘭礦產資源極其豐富，尤其是稀土和特種金屬。因此，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭同時也是一場原材料爭奪戰。」

對於來自中國日益強勁的競爭壓力，《法蘭克福匯報》發表客座評論寫道：

「落後的思維模式，將使德國無法繼續確保『全球經濟大國』的地位，我們固守傳統技術的時間太長了，而完全忽視了中國正在以其創新技術搶走我們在一些核心領域的優勢。

我們現在需要的使，全面分析我們在各個重要領域的優勢和劣勢，以便制定必要的轉型戰略。中國的『中國製造2025』戰略獲得了成功。而現在，我們也需要制定一項國家戰略，以指導我們如何創造出新的增長型市場。巴伐利亞經濟部組織科學家、企業家和投資者共同制定的『2024未來報告』就為此奠定了良好的基礎。」

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