德語媒體：德國社會嚴重低估中國風險

布林肯訪華，美中雙方似乎在各說各話，《法蘭克福評論報》就此點評說，中國與西方分歧進一步擴大之趨勢似乎難以阻擋。《萊茵郵報》則繼續關注德國本周曝出的多起中國間諜案件，認為德國各界依然沒有意識到中國首先應該是對手，而非夥伴。

（德國之聲中文網）杜塞道夫出版的《萊茵郵報》繼續關注本周震動德國政壇的多起中國間諜案件。該報以「中國依然是系統性對手 - 大學還有城市必須明白這一點 」為題，刊發評論指出，其中的一起案件和杜伊斯堡-埃森大學有關，這說明德國社會依然嚴重低估德中合作的風險。

「批評者認為，『一帶一路』項目就是中共的一步地緣政治妙棋：萬里之遙的歐洲一旦對中國產生了經濟依賴性，那裡的民主國家就會對台海局勢或者新疆被壓迫維吾爾人的處境視而不見，因為對華經濟制裁很有可能會傷及歐洲自身。」

文章隨後結合最新的報導指出，被捕的間諜嫌疑人與杜伊斯堡-埃森大學的自動駕駛技術研究人員有密切接觸，但相關技術是否流入中國、是否會被北京運用於軍事目的，目前還不清楚。

「有必要在這個問題上提升敏感度。今後，科研人員需要盡力關注自己的合作對象究竟是誰、研究成果是否會引發軍方的興趣。畢竟，自動駕駛技術可以運用於汽車，也可以應用於攜帶武器的軍用無人機。」

「杜伊斯堡市政府也需要做好自己的功課。市府官網還在說，杜伊斯堡有意擴大和中國的合作關係。這樣的時間點簡直是糟糕透頂。但願最新的幾起案件能夠讓所有參與方都瞭解到與中國合作的風險。去年，德國外長貝爾博克(Annalena Baerbock)將中國稱為『系統性對手』。各個城市以及高校也應該跟進這一導向。」

布林肯在北京與習近平會晤 圖片來源： Mark Schiefelbein/REUTERS

《法蘭克福評論報》以「美國國務卿訪華 - 友善地回絕 」為題，刊評指出，西方與中國之間的距離正在進一步拉大。

「德國總理肖爾茨不久前訪問中國時對中共領導層幾近奉承，美國國務卿布林肯此次訪華則口無遮攔。然而，兩種策略都會導致相同的結果：中國與西方民主國家之間的分歧越來越大。」

「這在俄烏戰爭問題上尤為明顯。中國竭力支持普丁政權，同時也不想參加計劃在瑞士舉行的和平會議。在經濟上同樣如此：中國人的電動汽車過剩產能讓歐美競爭對手備受壓力，與此同時卻日益封閉本國市場。」

「要是中國與西方的關係進一步惡化，那麼雙方依然在對話這件事本身就足以讓人慶幸。這不是什麼好兆頭：在氣候保護等重大議題上，根本離不開與中國的合作。」

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