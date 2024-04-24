德語媒體：德國政界商界整體都過於親中

周三的德國各大報刊繼續密集關注右翼民粹政黨德國另類選擇黨高官的華人助理實為中國間諜一事。《日報》認為選項黨已經成為了「一帶一路」的一部分。《南德意志報》則警告，過於親北京的其實不只是極右翼的德國另類選擇黨，而是德國的整個政界和商界。

（德國之聲中文網）慕尼黑出版的《南德意志報》以「德國另類選擇黨裡的某些人對專制政權抱有驚人的同情 」為題，刊發評論指出，選項黨的歐洲議會大選首席候選人克拉(Maximilian Krah)其實早就收到了有關其華人助手可能為中國間諜的警告，但是他卻沒有採取任何行動，而是讓後者繼續自由查閱歐洲議會的各種內部文檔。

「不管是出於反美心態，還是遭到了迷惑，抑或是單純就是想要挑釁：德國另類選擇黨正在試圖美化甚至合理化莫斯科以及北京政權。很顯然，他們無視了正在陷入怎樣的風險。現在的間諜罪嫌疑人Jian G.被指控蒐集傳遞有關海外中國反對派的訊息。作為今年夏天歐洲議會大選的德國另類選擇黨首席候選人，克拉至少是因為疏忽而被北京利用。」

「然而，此樁間諜案的影響力遠遠不止於選項黨的克拉。德國聯邦政府總體的對華態度難道不也是過於疏忽？幾天前，肖爾茨總理剛剛攜一個經濟代表團訪華歸來，德國人在北京主要就是為了爭取更好的做生意條件。然而，肖爾茨也不得不認識到，德方在核心問題上無法得到中方的讓步。中國國家主席習近平既不會管束帝國主義戰爭強權俄羅斯，也不會改變自己的不公正貿易手段。」

「鑑於對華關係充滿風險，德國政府提出『去風險』戰略是正確的。按照該戰略，德國經濟界本應該為今後的對華地緣政治衝突做好準備，比如尋找中國以外的原材料供應商、開發新的銷售市場。在使用中國科技產品時，德國在安全問題上再怎麼謹慎也不過分。」

「但實際上，去風險戰略的推進極其緩慢。德國人無法擺脫中國，也無法擺脫中國給出的美好願景。從這個角度來看，此次間諜案其實也凸顯了一個更嚴重的問題：德國與中國的關係過於緊密。後者是一個拘押反對派、拒絕公平貿易規則、掠奪西方技術的世界強權。當然，德國人在中國設立的毫無戒備的合資企業早就自願地把很多技術交給了中國人，北京根本就不需要再動用什麼工業間諜手段。」

「在近期的幾起間諜案接連曝光後，中方的反應也顯示出了北京當局在面對德國時的自信滿滿和自以為是：中國駐柏林大使館發表聲明要求德方『停止抹黑中國』。」

德國另類選擇黨歐洲議員、歐洲議會大選首席候選人克拉的德籍華人助理因間諜罪嫌疑被捕 圖片來源： Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

柏林出版的《日報》以「通往德國另類選擇黨總部的一帶一路 」為題，刊發評論指出，該黨高官克拉的華人助理被捕只不過是冰山一角，克拉本人也曾多次在德國聯邦議會發言稱有關新疆「再教育營」的報導不過都是些「可怕的傳聞」而已。

「實際上，德國另類選擇黨總部已經成為了中國『一帶一路』的眾多路標之一。該黨的兩位主席也和專制政權有著緊密的聯繫。克魯帕拉(Tino Chrupalla)在俄烏戰爭期間前往俄羅斯大使館參加慶典活動，魏德爾(Alice Weidel)不僅到訪過莫斯科，還曾經供職於中國銀行，在北京生活過多年。在中國官方媒體上，魏德爾被包裝為政治明星。因此，德國另類選擇黨在歐盟層面上要求『積極參與一帶一路』就不足為奇了。」

「這一切都揭示出：一旦德國另類選擇黨當權，會把德國帶向怎樣的道路。該黨會推動威權化改革，這完全符合北京和莫斯科的口味。」

專訪：中國間諜在德國也很活躍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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