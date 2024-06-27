德語媒體：很難被稱為「洪水襲來」的中國電動車和比亞迪在歐洲踩到的「坑」

《法蘭克福匯報》發表評論指出，中國乘用車在德國的市場份額約為1%，遠稱不上「洪水襲來」。面對中國電動車的競爭，有一個比打貿易戰更好的方法。《商報》關注到雖然比亞迪想借助歐洲盃球賽提高知名度，但卻在投放廣告時「踩到坑」。

（德國之聲中文網）有關中國電動車的話題一段時間以來在德國媒體上討論不絕。《法蘭克福匯報》最新發表的一篇評論指出，面對來自中國電動車的競爭，有一個比打響貿易戰更好的方法。

評論先回顧了韓國的現代汽車和起亞汽車如何打進德國市場，又如何在今天穿梭在德國的大街小巷而沒有讓世界感到不安。「（韓國）皮實的汽車激勵了我們這裡的產業競爭，最終讓所有的消費者受益」。

評論寫道：「因此，在我們談論中國汽車（特別是電動汽車）產能過剩、不公平做法和低價銷售時，那也應該暫停一下。中國乘用車在德國的市場份額約為1%，很難將其稱之為『洪水襲來』。最近歐洲約20%的電動汽車的確都是從中國進口的，但其中超過一半根本不是來自中國企業，而是來自在中國生產並部分出口的西方製造商，例如寶馬iX3、Mini電動車、新款Smart、沃爾沃旗下的品牌Polestar以及特斯拉等等。」

評論指出，電動車本來也不便宜，中國電動車也不例外。即便是為歐洲盃足球賽提供贊助的比亞迪希望在起價4萬歐元左右的高檔車級別中站穩腳跟。

評論寫道：「單憑這一點，我們就有理由問，冒著與中國打貿易戰的風險是否會得到足夠的回報？此外還有一個殘酷的事實就是權力關係。中國是鋰離子電池生產的主要參與者，也是許多原材料的來源地。鋰、鎳都自國外市場。反過來看：歐盟生產的電池原材料佔比僅為1%。如果來自中國的供應鏈，出於某種未知的原因突然斷裂，那時候該怎麼辦？」

評論認為：「對市場力量的信任往往比政治強加的幸福要更為明智。就電動汽車產業而言一定如此。現在是時候對燃油車禁令進行冷靜評估了，對中國人要展現出一定的體育精神，並在工業和政界之間進行新的建設性對話。寶馬家族的繼承人之一斯特凡‧匡特（Stefan Quandt）說，總理府與企業之間關係疏遠，甚至無話可講，而且政府方面缺乏良好的行動力。這或許才是目前德國競爭力面臨的真正威脅。」

電動車平民化 中國製造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

比亞迪在歐洲盃踩到的「坑」

今年，不少中國企業首次贊助歐洲盃足球賽，並希望通過廣告提高知名度。幾家中國企業甚至是這場體育盛事的最大贊助商之一，包括電器製造商海信、支付服務提供商支付寶和電動汽車製造商比亞迪。

《商報》發表文章指出，比亞迪的遭遇證明在海外投放廣告也會「踩到坑」。文章寫道：「比亞迪在歐洲盃賽場投放的廣告上寫著『NEV製造商——第一名』。NEV的意思是新能源汽車（New Energy Vehicles）。但是很遺憾，在德國人沒人知道這種很中國式的電動汽車說法。」

「比亞迪在德國市場的日子本來就『不太好過』。銷售代表們說，他們經常被顧客問道，BYD這個商標該怎麼念？在網路上有不同的流傳版本，比如Bidd（發音為『彼得』）或者Buett（發音為『比特』）。但實際上應該被念為B-Y-D。」

文章寫道：「中國企業正在經歷著西方企業最早進入中國市場時遭遇的同樣命運。最著名的例子之一就是百事可樂。百事可樂在中國擴大市場時，他們推出的口號是：『Pepsi brings you back to life.』（百事可樂讓你活力重現）沒想到，這句話翻譯成中文後變成了『百事可樂讓你的祖先從墳墓中復活。』」

「戰略咨詢公司Horváth最近對德國和歐洲車主進行了調查，瞭解他們對中國汽車品牌的態度，並同一年前的調查結果進行對比。結果是：能夠說出至少一個中國汽車品牌的受訪者比例在一年內從不到70%上升到85%。」

文章寫道：「在德國最知名的中國汽車製造商是比亞迪。54%的受訪者都認識該品牌。緊隨比亞迪之後的是沃爾沃 Polestar（51%）、原賓士旗下的Smart（43%）以及原英國品牌MG（40%）。領克和蔚來的認知度分別為37%和30%。」

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