德語媒體：川普到底幫不幫台灣？

川普成功再度入主白宮，也讓美國的對華政策成為了各界關注的焦點。《南德意志報》擔心，川普的孤立主義外交政策可能會拋棄台灣。《商報》卻認為，美中貿易戰的升級會讓川普更加鮮明地支持台灣獨立。

（德國之聲中文網­­）《南德意志報》以「川普当選有可能成為中國的最重大勝利 」為題，刊發評論指出，儘管川普治下的美國可能會加大對抗中國的力度，但是他反復無常的執政風格很可能正中中共下懷。

「新一輪的對抗可能就要到來。這是因為：拜登政府固然對華強硬，但仍然試圖對外展現出其政策的穩定性和可預測性。這樣做也是為了在危機時刻能夠和中國方面直接溝通。但是川普反復無常的政治風格能否與這種做法相兼容，則相當存疑。」

「早在競選期間，川普就威脅要對所有進口自中國的商品加徵60%多的關稅。對於中國而言，這會造成重大影響。川普胜選讓中國確信自己的路線是正確的：盡可能獨立自主、並且聚焦於美國以外的市場。兩個超級大國之間的關係會怎樣發展？目前還完全是未知數。」

「2018年，中國選擇了談判。但是中國這一次是否還會如此和善，則並不確定。2018年後，習近平已經證明他願意付出重大經濟代價來換取鞏固他自己以及國家的權力。中國領導人將會利用每一寸川普留出的空間：這包括美國減少在國際組織的影響力，也包括美國在南海、台海的影響力。台灣需要美國的軍事支持，但川普却對美國是否會馳援台灣不置可否。所以，川普胜選有成為中國的最大勝利之危險。」

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杜塞道夫出版的德國《商報》以「震驚也帶來一點好處 」為題，刊發評論指出，川普胜選將讓中國以及歐洲都面臨艱難時刻，但也並非一無是處。

「川普胜選帶來的震撼也有一些好處。一方面，這能使歐洲人在政治、經濟、金融上更緊密地團結在一起，從而幫助他們克服自身的弱點。另一方面，川普的勝利也會加速英國與歐盟的和解。」

「美國與中國也可能發生地緣政治攤牌。川普在選戰期間就許諾要用60%的懲罰性關稅來阻擋所有進口自中國的產品，僅這一條就足以引發攤牌。北京不會束手就擒，而是會出台反制措施。拜登總統開啟的美中脫鉤進程將在川普治下顯著加速。美中貿易戰升級也有可能促使川普更加鮮明地支持台灣獨立。」

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