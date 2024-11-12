德語媒體：川普上台 中國经济难上加難

北京上周通過10兆元的拯救方案，但不是用於消費，而是消化地方債。《明鏡周刊》作出分析，認為中國的經濟困境在川普上台后可能更是難尋出路。此外，德語媒體也關注中國鄭州大學生的「夜騎開封」。

（德國之聲中文網）《明鏡周刊》11月11日的文章寫道，上周五，中國財政部長藍佛安在人民大會堂舉行罕見記者會。結果是：10兆元，但不是用於消費，而是化解地方債務。作為一攬子拯救計劃的一部分，北京允許地方政府在三到五年內進行債務重組。但這夠嗎？

文章寫道，中國地方債的一大部分是地方政府的投資機構欠的，用於基礎設施和房地產。國際貨幣基金組織去年估計，這一隱性債務額為8.3兆美元，約合60兆元人民幣，也就是目前宣佈債務重組金額的六倍。

文章寫道，這些債務的累積是由於中國各地修建新機場、高速路、高鐵以及數十萬棟高樓和住宅，--都是借貸。賣地是地方政府最重要的收入來源，因為中國的個人所得稅佔GDP僅為1%，不像美國，個人所得稅佔到GDP的10%以上。

斷了這筆資金，許多地方政府缺錢。後果是，2023年冬季，中國北方多個城市無法供暖。武漢則削減了醫保金額。

文章寫道，一名來自遵義的中國網友笑說，如今債務重組的錢還不夠填遵義的漏洞。「遵義所在的貴州省是中國最貧窮、而又最債台高築的省份之一。去年，遵義地方管理部門不得不向中央政府求救，以避免破產的命運。北京當時派出專家組前往貴州。」

美國聖地牙哥政治经济学教授史宗翰（Victor Shih）則認為，10兆的一攬子方案不過是賬面上的操作，「對實體經濟毫無用處」。

文章寫道，正是在房地產疲軟之後，北京開始推動工業生產，希望達到5%的增長目標。而這引發產能過剩、價格競爭白熱化以及大量出口湧入國外市場。

而如今，隨著川普第二次當選美国总統，他在選戰中宣佈要對中國進口產品徵收60%的關稅。「倘若他是認真的，那中國的GDP可能要跌好幾個百分點。」

文章寫道，如果中國出口因川普上台遇阻，那就必須刺激內需。但中國老百姓因為房價下跌，比以往更不願意花錢。

文章寫道，2008年全球金融危機後，北京已經推出過巨額的經濟刺激計劃，建成世界最大的高鐵網路，修建新機場和地鐵，結果債台高築。奧運之年，中國的整體債務--包括所有家庭、企業以及國家--約佔GDP的145%。如今，據估計已明顯超過300%。

「而中國現在已經不需要更多的機場、地鐵、橋樑了。」

（資料圖片）去年6月鄭州大學的一次畢業招聘會。今年，鄭州大學生的「夜騎開封」一下傳遍全國 圖片來源： Avalon.red/Imago Images

「灌湯包起義」

《南德意志報》題為「灌湯包起義」的文章寫道：「或許是在北京的壓力下，高校加大了反應力度。鄭州的大學生表示，大多數高校如今已經封禁，即便周末也必須每天三次報到。中共最擔心的群體就是大學生。中國高校一直是重大變革的溫床。1919年爆發了五四運動…70年後北京大學生發起民主運動，北京領導層1989年血腥鎮壓。」

「數萬大學生自發聚集，而北京事先並未能預料到或阻止，這可能令領導層十分震驚。但大學生並未完全放棄。一些人據說現在徒步上路。」

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