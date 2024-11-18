德語媒體：川普上台後 台灣有何命運？

《法蘭克福匯報》認為，由於川普非常不願意讓美國陷入戰爭，因此美國對台灣的軍事承諾很可能會減低。《經濟周刊》的一篇客席評論則指出，中國很可能會用灰色手段漸漸蠶食台灣，要想阻止只有靠西方國家聯盟，但偏偏川普会破壞聯盟。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》以「習近平給川普划的紅線 」為題，刊發評論指出，儘管川普很在乎自己的硬漢強人形象，但是他卻有一個弱點會被中國利用：不願意見到戰爭。

「中國領導人習近平在秘魯APEC會議期間到底和拜登總統談了些什麼，其實不太重要。因為眾所周知，川普并不怎麼覺得自己有必要遵守前任總統的許諾。比如，他現在提名一名石油公司高管出任能源部長，白宮將再次調低氣候保護的優先順序。這也讓歐洲人想起來：該領域也存在著競爭。現在，哪怕靠和中國合作，歐洲也無法阻止氣候變化。」

「習近平說得沒錯，中美關係在拜登總統的四年任期中經歷了高低起伏，但總體穩定。在最理想情況下，中美關係接下來會保持現狀。但現在川普的執政團隊已經成型，其負責外交的成員都是持強硬對華立場。而且，關稅戰也經常會引發政治動蕩。」

「儘管川普有意展示強人形象，卻有著一個弱點：不願意進行戰爭。這一點可能對習近平有利。現在，習近平在台灣問題上給川普划了一條紅線。其實這條紅線可能一直都是美軍在印太地區的行動邊界。所以，川普不太可能會讓美國滑入一場與另一個核大國的軍事衝突。」

在南海衝突中屢屢扮演主角的中國海警，今後是否也會在台海承擔更主要角色? 圖片來源： Philippine Coast Guard /AP Photo/picture alliance

杜塞道夫出版的《經濟周刊》以「中國想要如何悄悄地控制台灣 」為題，刊發了旅居台灣的德國漢學家Stephan Thome撰寫的客席評論。作者認為，北京可能不會採用軍事手段直接武力攻台，而是會用其他的灰色手段慢慢蠶食台灣。

文章注意到，中國海警正在慢慢擴大其在台海水域的執法權，而其海軍只是為海警船提供保護、在一旁起輔助作用。作者擔心，北京根本不需要完全封鎖台灣，只需要靠海警不時干擾台海的貿易船隻，就能讓台灣面臨巨大的壓力；同時，中國還可能派遣軍艦、軍機不斷越過海峽中線，並且通過定向制裁、網路攻擊等手段製造更多的混亂。

「這一戰略的詭異之處在於，它是小步推進的。通過看上去很微小的變化，北京能夠構造一種新常態，人們要在事後才會意識到由量變引發了質變。比如長期以來被當作兩岸非正式邊界的海峽中線，已經在過去兩三年間被中國漸漸蠶食。」

作者認為，今後幾年，北京採取這種戰略的可能性將越來越高，而台灣盟友的處境則會越來越難。「要是美軍派出軍艦，就會讓華盛頓看起來是自己主動挑起了升級。但要是美國放任中國海警行動，北京又會感覺受到了鼓舞，甚至會進一步考慮封鎖台灣。要是屆時美國想對封鎖台灣的行動做出回應，就必須先要有對華開戰的準備。換而言之：北京的每一小步，都能讓美國繼續觀望或者堅決回應的成本急劇升高。」

「要想回擊這一戰略，只能靠美國團結盡可能多的國家共同阻擋中國。屆時，中國就會擔心自己的行動導致陷入不利的地區環境。因為除了俄羅斯、北韓之外，所有鄰國都絕對不願意見到台灣被北京控制，而是會更加堅定地站在美國一邊。然而，要想構建這樣的戰略同盟，也需要投資；川普却沒有這樣的意願，因為他把國際關係簡化為雙邊貿易。」

「所以，中國押注於兩個趨勢：首先，川普将延續其第一任期內的破壞同盟的政策，而歐洲將被迫尋求更大的戰略自主權，這正是中國長期以來想見到的。按照中國的算計，這也會導致歐盟顧此失彼。其實，即使只需要關注烏克蘭問題，歐盟已經不堪重負；那麼在台海問題上，只要沒有達到武裝入侵的程度，歐盟就會認為是和平的。歐洲人最關心的一點就是自己什麼都不需要做。習近平很可能就會檢驗西方究竟癱瘓到了什麼程度，以及中國究竟因此獲得了哪些新的行動空間。」

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