德語媒體：對中國電動車徵收懲罰性關稅 歐盟面臨重重阻力

歐盟計劃十月底引入針對中國電動車的懲罰性關稅，而對於本已處境艱難的德國汽車工業來說，這無疑將是致命一擊。

（德國之聲中文網）德國汽車工業陷入了沉重的危機，大眾、寶馬和賓士紛紛下調了今年的盈利預期。為緩解危機，德國經濟部長哈貝克周一召集了汽車峰會，但《柏林日報》發表文章寫道，德國經濟部提出的種種提振汽車工業的措施，充其量只能給汽車製造商一個喘息的機會，並不能從根本上解決問題。決定德國汽車工業未來的鑰匙在布魯塞爾，一旦歐盟決定對中國電動車徵收懲罰性關稅，將給德國各大車企造成沉重打擊。這篇題為《德國聯邦政府反對歐盟懲罰性關稅計劃》的文章寫道：

「今年七月，歐盟委員會已就徵收平均21%的關稅做出了決策。不過，只有成員國就此達成共識後，徴税行動才會真正開始。而要想制止歐盟的徴税計劃，必須有佔歐盟總人口65%的15個成員國提出反對意見。

歐盟委員會認為，中國電動車正在以不公平手段進入歐洲汽車市場。布魯塞爾稱，中國電動車的銷量之所以持續暴增，完全是得益於巨額的國家補貼。美國方面也提出了同樣的指控，而且中國電動車實際上已經被美國拒之門外。

而即便只對中國電動車徵收極低的關稅，對德國汽車製造商也將是致命一擊。因為大眾、賓士和寶馬都高度依賴中國市場。大眾在世界上最大的銷售市場就是中國，2023年銷量達320萬。相比之下，大眾在德國的銷量只有110萬。寶馬和賓士每年在中國的銷量也達數十萬輛之多。而一旦歐盟的懲罰性關稅引發中國的反制措施，則有可能會對德國汽車工業產生毀滅性的後果。據《南華早報》等媒體報導，德國聯邦政府正在動員歐盟其他成員國，對歐盟徵收懲罰性關稅的計劃提出反對意見。」

《柏林日報》報導稱，出於各自不同的目的，西班牙、匈牙利和義大利等國對懲罰性關稅表達了反對意見或提出質疑：

「如果西班牙和義大利等歐盟大國響應德國的反關稅立場，一些小成員國可能也會跟隨效仿。而一旦最終在歐盟內部形成反對懲罰性關稅的足夠多數，那麼歐盟就將面臨一場新的危機。德國的重要夥伴國家，法國是懲罰性關稅最堅定的支持者，屆時法國會認為德國在背後做了手腳，而歐盟的工業政策議程也將受到嚴重衝擊。具體而言，2023年歐盟委員會主席馮德萊恩提出的歐盟經濟安全戰略中有關對華『去風險』的主張就將成為一紙空文。」

2023年，歐盟委員會主席馮德萊恩提出經濟安全戰略，其中包括「對華去風險」的內容。 圖片來源： Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

對於周一召開的德國「汽車峰會」，《日報》發表評論寫道，德國汽車工業之所以陷入嚴重危機，主要原因是德國政界和企業界錯過了技術轉型的良機：

「梅賽德斯總裁康松林(Ola Källenius ) 對此應該非常清楚。就在前不久，他剛剛下調了盈利預期。而他這樣做的原因，並不是因為賓士在德國或歐洲的銷量下降，而是因為在中國的銷量下降。中國是德國汽車最重要的銷售市場，大眾每銷售三台車，就有一台是在中國，至少截至目前是這樣。中國非常重視在電動車領域的投入，同德國相比，電動車領域的中國競爭對手目前已經遙遙領先，特別是在電池領域，中國的領先優勢尤為明顯。一年之內，中國電動車巨頭比亞迪的銷量就翻了一翻，達到三百萬台。這相當於德國本土電動車年產量的一倍。

如果政府出於保住就業崗位的目的，向德國汽車製造商提供幫助，那就應當幫助汽車產業實現轉型。例如，暫時實行工業用電優惠政策，或者向電池生產企業提供資助，這些都是較為理智的方法。而相比之下，降低環保標準則是不足取的，這樣做也許能暫緩危機，但後果只會變得更加嚴重。」

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