德語媒體：姍姍來遲的提振措施

本周一，中國官方宣佈了一系列放寬貨幣政策的措施，其中包括下調存款準備金率以及政策利率，下調購房首付。 一段時間以來，受房地產危機、內需疲軟等一系列因素影響，中國經濟一直處於低迷狀態。

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，面對長期低迷的經濟，北京領導層終於發布了一些提振措施。這篇題為《北京領導層終於採取行動了》的評論寫道：

「相當長的時間裡，對於中國所面臨的經濟問題，中國領導人要麼美化現實，要麼視而不見。直到對今年經濟增長的負面預期頻頻出台，北京高層的立場似乎才有所改變。過去幾周當中，花旗、高盛以及JP摩根等各大國際銀行紛紛將中國經濟增長預期下調至5%以下，而5%本來就是中國領導層為今年制定的相對較低的增長目標。

鑑於持續的房地產危機和居高不下的青年失業率，民眾對以習近平為首的最高領導層的不滿情緒也在不斷蔓延。

股市對中國央行的政策轉變做出了近乎狂熱的反應。這說明北京領導層終於有所作為，令股民們感到高興。也或許這些措施的力度超過了外界的預期。」

中國官方發布的提振方案中，包括降低購房首付比例以及貸款利率等措施。 圖片來源： CFOTO/picture alliance

不過，《商報》的評論認為，股市的狂歡過後，這些提振措施並不能真正幫助中國經濟走出低谷。畢竟中國的經濟困境有著更深層次的原因：

「經久性的房地產危機、空虛的國庫以及疲軟的內需，一直嚴重困擾著中國經濟。而當消費者對一個國家的經濟缺乏信心時，他們就不會願意花錢消費，這正是中國經濟一段時間以來所面臨的問題。而剛剛出台的提振措施似乎並不能改變這一現狀。

一些經濟學家警告說，這些提振措施很可能會導致中國出口產品大量湧入國際市場，而對外出口正是中國經濟中仍有所增長的少數領域之一。然而，將賭注押在增加出口方面，對中國也暗藏著風險。因為美國、加拿大等國正密切關注著中國過剩產能大量湧入國際市場的問題，並在不斷提高貿易壁壘。」

對於中國人民銀行周二出台的提振措施，《法蘭克福評論報》寫道：

「這些提振措施的目的是穩定物價走勢，並幫助中國經濟盡快恢復活力。中國一直在同通貨緊縮的勢頭進行抗爭，即物價和消費同時下降的惡性循環，這種勢頭對經濟發展極為不利。儘管此前也出台了一系列提振措施，但並未能成功促進經濟的增長。

中國人民銀行出台的刺激房地產市場的舉措中，包括降低貸款利率以及將首付比例下調至15%。從2021年開始，中國的房地產市場開始嚴重滑坡。而房地產危機已經對消費者的信心造成了重大打擊，因為在中國，家庭儲蓄的70%都被用來投資房產。」

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