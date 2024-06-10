德語媒體：奧威爾式的社會信用體系？

六月初，中國官方發布了《2024-2025年社會信用體系建設行動計劃》，要求加快這一領域的立法進度，並將信用體系擴展至旅遊、保健以及護理等行業。這是中國社會將進一步「奧威爾」化的訊號嗎？

（德國之聲中文網）奧地利《標準報》發表評論稱，從來沒有任何一項來自中國的發明，像「社會信用體系」一樣，在西方受到如此多的關注和批評。在西方人看來，中國所謂的「社會信用體系」無疑是要實現奧威爾式的全面監控。這篇題為《來自奧威爾的問候》的評論寫道：

「批評者擔心，這一社會信用體系會成為專制國家完美的監控系統，這種擔心也並非沒有道理。2018年時任美國副總統的彭斯就曾表示，這一『奧威爾式的體系』，目的是要控制民眾生活的方方面面。該體系被冠以『社會』這一前綴，確實也造成了這樣的印象。

遍佈全國的監控攝影頭輔以評分系統，將會『激勵』13億中國人成為黨的好公民。購買國家補貼過的電動車可以加分，而闖紅燈則會受到減分的懲戒。積分低於一定下限後，制裁就會接踵而至：系統會禁止當事人購買車票或機票，不聽話的公民相當於陷入了被軟禁的境地。這些事例當然會令很多人產生專制暴政的聯想。

事實上，中國從未全面引入這一社會信用體系，此前也只是有過一些零星的試點項目：大約兩億只具有人臉識別功能的攝影頭中，有一部分安裝在了上海的部分紅綠燈裝置上，而那些蓄意闖紅燈的人，一旦被攝影頭捕捉到，他就會在公共大屏幕上被亮相，這就是數位時代的文化大革命技術。」

評論指出，中國建立這一社會信用體系的初衷，其實更是要為私營企業制定一個借貸信用評估系統，方便企業、銀行和政府機構獲取借貸夥伴的訊息。

「不僅如此，它還將被用來增強地方政府債務情況的透明度。採取這一措施並非偶然，因為地方債務問題已經非常嚴重。由於地方政府無權發行債券，因此出售土地是他們唯一的收入來源。現在賣地收入已經枯竭，但支出卻一如既往。

那麼，中國社會信用體係引發的『奧威爾』擔憂，純屬空穴來風嗎？也不盡然。這一信用體系仍在建設過程中，開展全面監控的各種要素也都已齊備，例如在維吾爾人居住的新疆，這種監控系統已經被投入使用。至於有朝一日，這些要素是否會被整合成一個龐大的中央監控系統，現在還無法斷言。至少技術層面上，條件已經成熟。」

歐盟委員會主席馮德萊恩主張「去風險」對華戰略。 圖片來源： Piroschka van de Wouw/REUTERS

剛剛結束的歐洲議會選舉，會對歐盟的對華政策產生怎樣的影響？《法蘭克福匯報》寫道：

「歐盟希望減少對中國的依賴，以保障自身獨立的行動力。但減少依賴具體意味著什麼呢？貿易保護主義的界限非常模糊。貿易衝突很可能會令出口大國德國首當其沖。此外，此中暗藏的目標衝突也不容忽視，一旦歐盟對接受過補貼的風力發電機或電動車進行進口限制，那麼，實現能源轉型的目標就將變得更加昂貴。此外，此舉是否能令歐洲企業獲益，也絕非理所當然。

儘管如此，馮德萊恩前不久還是決定走強硬路線，全面啟動歐盟的『反不公平競爭』機制。歐洲選舉之後，歐盟想必將會宣佈對中國電動車徵收懲罰性關稅，隨後可能還會推出針對其他產品的關稅。在上一個立法期內，歐洲議會曾在推出一系列新工具方面扮演了重要角色，比如限制來自中國的進口和投資。沒有來自歐洲議會的壓力，很可能就不會有針對（中國）強迫勞動產品的進口禁令。因此，歐盟是否會對中國採取強硬立場，將在很大程度上取決於歐洲議員們是否會施加足夠的壓力。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。