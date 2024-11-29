德語媒體：大眾汽車的中國難題

隨著新疆人權記錄的日益惡化，大眾汽車公司在新疆烏魯木齊開設分廠的做法也遭致越來越多的批評。重重壓力之下，本周三，大眾終於宣佈新疆分廠已被出售。

（德國之聲中文網）《南德意志報》發表評論稱，大眾公司管理層周三表示，之所以要出售新疆分廠，並拆除設在吐魯番的試車場，完全是出於「經濟原因」。至於這番表述是否可信，自然是仁者見仁智者見智。這篇題為《姍姍來遲的撤離新疆計劃》的評論寫道：

「大眾之所以要進入新疆，從一開始就是出於政治目的。在偏遠的大西部開設一家經濟效益不佳的分廠，並優先招聘少數民族員工，這一切都是為了討好中國共產黨，以便能在富裕的中國東部省份繼續賺取巨額利潤。規劃新疆工廠之初，大眾總部還沒有人能夠預計到，北京會在數年之後，在這裡發動一場文化上的種族滅絕行動。在此之後的數年裡，每當被西方媒體問及新疆人權狀況時，大眾公司總是會做出一問三不知的姿態。缺少骨氣，一項都是大眾公司的常態，這一點從該公司歷史上眾多踐踏人權的記錄便可一目瞭然。

迄今為止，大眾公司總是強調，自己只是上汽集團的小夥伴，沒有上汽集團的同意，大眾無法撤出新疆業務。事實上，在相當長的時期內，這一說法並不正確，同當年桑塔納時代一樣，大眾畢竟是技術提供者，也因此處於強勢地位。為了換取進入中國市場的許可，大眾公司必須分享利潤。而來自中國的利潤則可以填補德國的虧空。但是，隨著中國政府開始推動電動車轉型，大眾公司的有利地位現在確實發生了變化。大眾公司為其弄虛作假的柴油機技術投入大量精力，並因此不得不面對巨額損失的同時，上汽集團卻為推動電池化和數位化投入了大量資金。現如今，大眾公司已經對中方合作夥伴的創新技術產生了依賴。隨著燃油車技術的逐漸終結，烏魯木齊絕不會是大眾公司在中國39家分廠中最後一家被出售的工廠，而屆時出售這些工廠也將的確是出於經濟原因。而一旦大眾公司關閉其在德國境內的工廠，也同該公司在中國的失敗直接相關。畢竟當年每十部大眾車中，有四部是在中國銷售的。僅在今年第三季度，大眾對華銷售就下降了15%。中國激烈的價格戰，已經令來自北京的支票變得千瘡百孔，而這些來自中國的利潤曾是大眾總部填補其他領域虧空的救命稻草。

僅在今年第三季度，大眾在華銷售就下降了15%。圖為上海的一家大眾汽車展示廳。 圖片來源： Xing Yun/Costfoto/picture alliance

《南德意志報》的評論寫道，事實上，隨著新疆糟糕的人權紀錄遭到國際社會越來越強烈的批評，烏魯木齊工廠不僅成了大眾公司的政治負擔，上汽集團也同樣如此。

「大眾公司尤其受到美國政府的強大壓力，比如數千台大眾車被扣押在美國港口，因為這些車輛安裝了部分在新疆生產的零件。而上汽集團也急於擴大向西方國家的出口，而同新疆的關聯，顯然不是件好事。因此，這家老舊工廠就被轉讓給了上海政府控制下的一家企業，今後這裡將從事二手車的翻新業務。「

對於大眾出售新疆工廠，《法蘭克福匯報》發表評論寫道：

「大眾在新疆的存在，使該公司扮演了遮羞布的角色，也為中共提供了自我辯解的證據，即所謂新疆的惡劣人權狀況只是西方的宣傳而已。巴斯夫已經撤出了新疆，大眾也必須緊跟其後。

大眾撤出新疆也顯示出，即便是做出了敏感的決策，也並不一定會立即招致中國的嚴厲制裁。去年的人權狀況審計報告弄巧成拙之後，大眾公司變得極為謹慎，他們將撤出新疆同擴大同上汽集團的聯盟以及新的增長計劃相互結合起來。至於這些計劃能否如願實現，當然還是未知數。

明年來自中國的盈利仍將繼續下滑，大眾希望，在此之後中國業務將會逐步復甦。而對於德國國內有關大眾的討論來說，短期內來自中國的支票將無法填補德國國內的虧空，因此降低成本已經勢在必行。」

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