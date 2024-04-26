德語媒體：增強中國軍力就是威脅德國利益

圍繞德國另類選擇黨高官助理實為中國間諜一事，德語報刊繼續展開熱議。《每日鏡報》認為，德國另類選擇黨之所以親北京，是因為其根深蒂固的反美思潮。《商報》則進一步指出，威脅德國國家安全的不僅僅是中國間諜行為，德中合作的很多領域都存在風險。

（德國之聲中文網）柏林出版的《每日鏡報》以「為中國當間諜，從俄羅斯拿錢，德國另類選擇黨暴露了自己 」為題，刊發評論指出，該黨高官克拉(Maximilian Krah)助理實為中國間諜一事曝光後，黨內領導層依然堅持讓克拉擔任今年夏天歐洲議會大選的首席候選人，這倒是有助於讓民眾認識到該黨的真面目，從而降低該黨的得票率。

「這凸顯了德國另類選擇黨的外交政策立場：親中國、親俄羅斯。該黨縮寫AfD也可以被解讀為Alternative für Diktatoren：獨裁者選項黨。」

「德國另類選擇黨外交政策背後的驅動力其實是根深蒂固的反美主義，這股思潮將極右與極左民粹勢力聯接起來。他們認為，普丁發動對烏克蘭的戰爭，美國才是真正的凶手。這個自封的『和平政黨』卻不願意將普丁視為戰爭犯。」

「該黨認為，德國必須與俄羅斯建立更緊密聯繫，撇開美國、北約、歐盟去追尋德國自身利益。他們還認為，美國在亞洲地區也是戰爭販子，比如在面臨北京武統威脅的台灣問題上。在德國另類選擇黨眼中，專制中國應該成為制衡美國的力量。但其實美國是一個民主國家，是北約盟友，也是歐洲的安全基石。」

「德國另類選擇黨的所有這些身份特徵此前在政治辯論中都只具有次要角色。如今，這些特徵正進入歐洲競選活動的中心地帶。這是好事。誠然，這不足以讓所有該黨選民都睜亮雙眼，但至少能讓部分人重新思考。」

哪些德中合作會威脅德國國家利益? 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

杜塞道夫出版的德國《商報》以「德國依然低估中國間諜行動 」為題，刊登評論指出，近期屢屢曝光的中國間諜案很可能只是冰山一角，德國亟需一份全面方案來應對中國的此類行為。

「不久前德國總理肖爾茨以及交通部長維辛(Volker Wissing)訪問中國時，兩國在自動駕駛技術領域達成了合作協議。自動駕駛難道不是敏感技術嗎？自動技術涉及大量數據，而且很可能攸關安全。這樣的合作受到官方的支持，會釋放出怎樣的訊號？和美國相比，德國在科技等領域的對華姿態依然顯得太天真。」

「最近幾年，其實已經有了不小的進步。許多德國高校以及企業都意識到了間諜問題，但是事實證明，這還不夠。」

「這並非是指間諜行為本身，因為企業和機構大多數情況下都很清楚自己到底在做什麼。真正的問題在另外一方面：德國高校在安全攸關領域與嫌疑人開展合作。兩國企業之間合作涉及安全的案例也頻頻出現，其中的中方企業顯然和國防工業有著密切聯繫，後者通過德中合作獲得重要的技術。」

「有一點很明確：間諜指控只涉及經濟與科技合作的很小一部分。沒有人想要徹底斷絕德中經貿與科研合作關係。所以，為企業和高校制訂具體的規則就更顯重要。必須要讓違背德國國家利益的合作成為禁忌。而一切能讓強大的中國軍隊變得更強大的德中合作都違背德國國家利益。德國聯邦政府將此類禁忌定義得越明確，不在紅線範圍內的德中經濟合作就越容易輕裝上陣。」

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