德語媒體：在非洲「一呼百應」的中國

豐富的原材料、潛力巨大的市場、地緣政治——對非洲影響力的爭奪正在如火如荼地進行。《法蘭克福匯報》發表評論文章指出，從這次中非論壇的盛況來看，北京在這場競賽中佔據了上風。《商報》則關注德國工廠生產成本高昂和中國市場風險上升使大眾汽車面臨「有毒的三角關係」。

（德國之聲中文網）「中國振臂一呼，（幾乎）所有人都來響應，這次中非論壇再次展現了這一點」——《法蘭克福匯報》周日版一篇題為《習近平將手伸向非洲》（Xi greift nach Afrika）的評論文章開篇這樣總結道。

作者Claudia Bröll指出，非洲各國政要浩浩蕩蕩地前往北京參加這一政治盛事，在西方國家看來多多少少是令人疑慮的。「不管是涉及原材料、進入這個巨大市場的路徑，還是涉及地緣政治結盟，對非洲影響力的爭奪正在如火如荼地進行之中。顯而易見，中國在這場競賽中仍然佔據上風。意識形態上的同屬感是一方面，全球南方的團結也發揮了作用，當然其中也有務實主義的成分。」

文章接著分析道，中國長期以來樂於向非洲提供他們最需要的東西，比如修建道路、機場、體育場館等等，但是這些光彩奪目的基建項目也使得不少國家陷入債務危機。「不過，中國慷慨提供貸款的時代已經結束，自身經濟的低迷以及贊比亞等國家的債務違約迫使北京轉變了路線方針。『小而美』是新的座右銘。如今中國將焦點轉向綠色能源領域。」

文章接著分析道，問題在於這些「現代化」項目將會使誰從中受益。「非洲人口增長很快，人口結構年輕化，他們最需要的就是就業崗位。在過去，中國在非洲很少關注當地人的需求，在進行大型基建項目的時候還會從中國派遣工人過來。他們的口號就是『簡單高效』。」

中非合作關係的光與影 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

而相比之下，西方國家在非洲除了經濟利益之外，還追求其它的政治目標。比如反恐、阻止非法移民以及促進非洲人權發展等。此外殖民歷史遺留問題也還未完全解決。中國則不在意這些，只關心實實在在的利益和生意。作者指出，習近平不僅盛情邀請非洲領導人來中國訪問，而且自己也親自到訪過不少非洲國家。「拜登和川普正式出訪的足跡從未觸及非洲，而歐洲國家領導人除了馬克宏之外也無人問津。「

文章最後總結道：「習近平面對非洲不會指手畫腳，也從來不區分獨裁者和民選領導人，而是以面帶微笑的領袖形象出現，作為一個成功崛起的昔日發展中國家的領導人。至於中國在非洲投了多少錢，幾乎都不那麼重要了。」

「有毒的三角關係」

《商報》關注了汽車業巨頭大眾（VW）宣佈考慮在德國大幅裁員、甚至關閉部分工廠所引發的爭論，分析了德國作為工業生產基地所面臨的困境。

大眾剛一透露裁員計劃，就引發了員工的抗議 圖片來源： MORITZ FRANKENBERGZ/dpa/picture alliance

作為歐洲最大的汽車製造商，大眾面臨著愈發艱難的處境——企業投資的回報率已經無法承擔向數字化電動汽車生產轉型所需的成本。「德國作為生產基地成本高昂的普遍劣勢、目前仍然難以估量的電動化發展道路以及中國市場越來越高的風險，使得大眾集團陷入了一個有毒的三角關係。」

文章分析指出，圍繞大眾工廠的問題其實在多年以來早已經先出端倪：供貨商陷入破產，臨時工失業，不少在大眾工作多年的老員工也因為排班減少導致獎金下降。但面對這些問題，大眾方面卻沒有採取果斷的措施來應對。「因為大眾旗下豪華品牌保時捷的豐厚回報，以及在中國市場的高額利潤掩蓋了大眾的德國工廠存在的積弊。」



摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。