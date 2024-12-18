德語媒體：在華外資銀行處境艱難

過去幾年來，國際銀行在中國開展業務變得異常艱難，經濟危機令很多超級富翁的財富嚴重縮水，另外一些人則將財產移往國外，而政府對銀行的干預也越來越多。

（德國之聲中文網）瑞銀集團UBS 為其中國業務找到了一位知名度很高的總裁。從七月起，胡知鷙開始擔任瑞銀集團中國部總裁，此前胡知鷙曾負責目前已倒閉的瑞士信貸的中國業務。《新蘇黎世報》寫道，在金融圈內， 胡知鷙是位知名度很高的高管，但這並非全部：

「胡知鷙還是已故中共總書記胡耀邦的孫女。深受民眾愛戴的胡耀邦1989年4月去世後，北京的年輕人自發舉行悼念活動，並很快引爆大規模反政府抗議浪潮。同年六月四日，中國人民解放軍以暴力手段對抗議行動進行了鎮壓。

因其特殊的家庭背景，胡知鷙也被視作是所謂『太子黨』的一員。太子黨是指前中共高官的後代，他們在中國享有特殊地位，例如可以聯絡政治最高層。

胡知鷙的特殊背景想必正是瑞銀集團求之不得的，畢竟在黨和國家領導人習近平的治下，國際銀行在中國開展業務並不是一件容易的事情。從2021年持續至今的房地產危機已經令很多超級富翁的財富嚴重縮水。而另外一些人則已將他們的財富轉移至日本或新加坡等國。此外，習近平治下的政治氛圍也是一個不容忽視的因素，銀行高管的高收入或企業家們的巨額財富早已引起了習近平的不滿，而這一群體恰恰是瑞銀理財業務的重要客戶。有鑑於此，瑞銀集團不得不謹慎行事，而有了像胡知鷙這樣人脈廣泛的高管自然會事半功倍。

伊克巴爾-汗（Iqbal Khan）最近接管了瑞銀在香港的亞洲業務。在這裡，人們能夠明顯感受到中國經濟疲軟所造成的影響。除了中國的房地產危機之外，地方政府的債務問題以及消費熱情低迷，也令銀行家們一籌莫展。」

持續的房地產危機令中國很多富豪的財富嚴重縮水。 圖片來源： CFOTO/picture alliance

《新蘇黎世報》寫道，除了持續低迷的中國經濟之外，一個月後即將上台的美國總統川普，也给瑞銀集團未來的中國業務帶來了諸多不確定因素。

「然而，即便拋開川普和经济低迷的因素，外國金融機構的中國業務也正在變得日益艱難。這是因為政府對銀行業務的干預越來越多。例如，今年夏天，中國政府要求幾乎所有在華經營的外資銀行對其高管的薪水設置上限。政府說，必須禁止銀行高管薪酬瘋漲的現象。瑞銀集團也收到了相應的指令。

採取這一非常規舉措的背景是習近平提出的『共同富裕』政策。根據這一政策，收入和財富必須均衡分配，以避免貧富差距過度懸殊。不過，瑞銀表示，他們最終並沒有被要求執行中國政府的指令。然而這一事件本身已經表明，中國的政治已變得無法預測。」

鑑於台海緊張局勢不斷加劇，《法蘭克福評論報》寫道，如果台海發生戰爭，將對全球經濟帶來災難性後果。

「無論緊張局勢以何種方式升級，都將對全球經濟造成巨大的壓力，畢竟台灣在全球半導體產業中發揮著主導作用。電動汽車、太陽能電池板和風力渦輪機等綠色技術的供應鏈也會受阻，而這又可能會使在中國的歐洲公司陷入風險。根據彭博社的預估，台灣衝突對全球經濟造成的損失將高達 5 兆美元，而這還只是中國封鎖台灣第一年可能導致的損失。

按照這一評估，全球經濟將下滑5%。而台灣自身所蒙受的損失將佔其國民生產總值的12%。但即便是對中國而言，採取這樣的軍事行動也絕不是一件輕鬆的事情。過去幾年以來，中國經濟一直處於相當脆弱的境況。尤其是同歐洲以及美國日趨緊張的貿易關係，給市場帶來了極大的不確定性。如果對台灣實施封鎖，中國經濟也將蒙受9%的損失。」

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