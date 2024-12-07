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德語媒體：向中國和美國釋放的訊號

2024年12月7日

歐盟與南方共同市場達成歷史性貿易協議，受到德語媒體的廣泛關注。有媒體認為，該協議有助於歐盟在美中這兩個巨人之間站穩腳跟。也有媒體警告，如果拖延該協議落地，最大受益者將是中國。

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歐盟委員會主席馮德萊恩稱該協議是在全球保護主義抬頭之際的一項「真正的歷史性里程碑」
歐盟委員會主席馮德萊恩稱該協議是在全球保護主義抬頭之際的一項「真正的歷史性里程碑」圖片來源： Matilde Campodonico/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）經過長達25年的談判，歐盟與巴西、阿根廷及其他三個南美國家組成的南方共同市場（Mercosur）周五（12月6日）終於達成重大貿易協議。然而，這一協議仍面臨來自法國等國的阻力，其最終能否落地依舊存在不確定性。

《法蘭克福匯報》周六就此刊發評論文章「變革與貿易」 （Wandel und Handel）。作者Daniel Deckers認為：「（與該協議有關的）所有拖延策略最終只對一個國家有利，那就是中國。中國對原材料的需求無邊無際，也沒有任何道德約束——而南美國家即使對北京的依賴逐年增加，依然能夠並願意繼續供應原材料。」

該報在周五發表的另一篇評論文章中，作者 Hendrik Kafsack強調，這個協議在經濟和政治上都具有罕見的重要意義，「在保護主義日益盛行的時代，該協議也是對自由貿易和開放市場的承諾。這是向美國候任總統川普传遞的訊息：如果他在1月20日就職後對歐洲實施關稅，歐洲人將能夠找到其他市場。」

這篇題為「向中美釋放的一個訊號」（Ein Signal an China - und die USA）的文章繼續寫道：「此外，該協議還表明，歐洲人不再對北京擴大其地緣政治影響力袖手旁觀。在歐盟談判期間，中國在南方共同市場國家對外貿易份額從2000年的2%增長到24%，而歐盟的份額則從31%下降到15%。錯失這一達成協議的機會將是災難性的。（歐盟委員會主席）馮德萊恩因此必須克服法國總統馬克宏的阻力。」

法國農民舉行反對歐盟與南方共同市場自由貿易協議的抗議活動
法國農民舉行反對歐盟與南方共同市場自由貿易協議的抗議活動圖片來源： Gaizka Iroz/AFP/Getty Images

「歐盟必須在美中之間站穩腳跟」

德國電視台ntv的網頁版新聞也關注了這份貿易協議。在一篇周四發表的專訪中，世界經濟研究所（IfW）副所長朗哈默（Rolf Langhammer）也認為，歐盟與南方共同市場達成的協議是對華盛頓和北京釋放的一個訊號。他表示：「歐盟必須在美國和中國這兩個巨人之間站穩腳跟，以免被夾擊。因為在未來總統川普领導下的美國以及中國都將試圖分化歐盟。而這樣的區域自由貿易協定正是應對這種企圖的最佳回應。」

ntv的記者Lea Verstl繼續問道：「中國正在秘魯首都利馬以北的錢凱港投資13億美元。北京方面的目標是縮短中國與南美之間大型貨櫃船的航行時間。那麼，中國在南美國家追求哪些地緣經濟利益？」

朗哈默回答：「這個港口是』海上絲綢之路』（中國對該項目的稱呼）的一部分。目前，南美西海岸的港口運力並不是特別強。而這個在秘魯的新貨櫃港口將成為中國進入該地區的門戶。除此之外，還計劃建設通往巴西的鐵路和公路連接。這樣，巴西與中國的貿易就不必再通過巴拿馬運河的長途航線，而是可以直接經由秘魯西海岸進行。中國在開發拉美市場方面有著宏大目標。這對歐洲來說是一個重要訊號。歐盟在南美的利益不僅僅是大豆，還包括對可再生能源至關重要的原材料。在這方面，歐盟不希望落後於中國。」

在中國和歐盟之間 阿根廷將如何選擇？

在柏林出版的《日報》（TAZ）周五也就這份重大貿易協議發表評論文章「反對孤立」(Gegen die Isolation)。雖然存在擔憂與反對的聲音，但是作者Hannes Koch認為：「協議的優勢更為顯著。由於協議整體上促進了貿易，受益的行業可能多於受損的行業。從整體來看，經濟收益很可能超過個別群體的損失。此外，為了在與美國和中國的競爭中站穩腳跟，德國和歐洲必須建立更好的貿易關係。將南美市場完全讓給中國企業將是災難性的錯誤。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
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