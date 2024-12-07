德語媒體：向中國和美國釋放的訊號

歐盟與南方共同市場達成歷史性貿易協議，受到德語媒體的廣泛關注。有媒體認為，該協議有助於歐盟在美中這兩個巨人之間站穩腳跟。也有媒體警告，如果拖延該協議落地，最大受益者將是中國。

（德國之聲中文網）經過長達25年的談判，歐盟與巴西、阿根廷及其他三個南美國家組成的南方共同市場（Mercosur）周五（12月6日）終於達成重大貿易協議。然而，這一協議仍面臨來自法國等國的阻力，其最終能否落地依舊存在不確定性。

《法蘭克福匯報》周六就此刊發評論文章「變革與貿易」 （Wandel und Handel）。作者Daniel Deckers認為：「（與該協議有關的）所有拖延策略最終只對一個國家有利，那就是中國。中國對原材料的需求無邊無際，也沒有任何道德約束——而南美國家即使對北京的依賴逐年增加，依然能夠並願意繼續供應原材料。」

該報在周五發表的另一篇評論文章中，作者 Hendrik Kafsack強調，這個協議在經濟和政治上都具有罕見的重要意義，「在保護主義日益盛行的時代，該協議也是對自由貿易和開放市場的承諾。這是向美國候任總統川普传遞的訊息：如果他在1月20日就職後對歐洲實施關稅，歐洲人將能夠找到其他市場。」

這篇題為「向中美釋放的一個訊號」（Ein Signal an China - und die USA）的文章繼續寫道：「此外，該協議還表明，歐洲人不再對北京擴大其地緣政治影響力袖手旁觀。在歐盟談判期間，中國在南方共同市場國家對外貿易份額從2000年的2%增長到24%，而歐盟的份額則從31%下降到15%。錯失這一達成協議的機會將是災難性的。（歐盟委員會主席）馮德萊恩因此必須克服法國總統馬克宏的阻力。」

法國農民舉行反對歐盟與南方共同市場自由貿易協議的抗議活動 圖片來源： Gaizka Iroz/AFP/Getty Images

「歐盟必須在美中之間站穩腳跟」

德國電視台ntv的網頁版新聞也關注了這份貿易協議。在一篇周四發表的專訪中，世界經濟研究所（IfW）副所長朗哈默（Rolf Langhammer）也認為，歐盟與南方共同市場達成的協議是對華盛頓和北京釋放的一個訊號。他表示：「歐盟必須在美國和中國這兩個巨人之間站穩腳跟，以免被夾擊。因為在未來總統川普领導下的美國以及中國都將試圖分化歐盟。而這樣的區域自由貿易協定正是應對這種企圖的最佳回應。」

ntv的記者Lea Verstl繼續問道：「中國正在秘魯首都利馬以北的錢凱港投資13億美元。北京方面的目標是縮短中國與南美之間大型貨櫃船的航行時間。那麼，中國在南美國家追求哪些地緣經濟利益？」

朗哈默回答：「這個港口是』海上絲綢之路』（中國對該項目的稱呼）的一部分。目前，南美西海岸的港口運力並不是特別強。而這個在秘魯的新貨櫃港口將成為中國進入該地區的門戶。除此之外，還計劃建設通往巴西的鐵路和公路連接。這樣，巴西與中國的貿易就不必再通過巴拿馬運河的長途航線，而是可以直接經由秘魯西海岸進行。中國在開發拉美市場方面有著宏大目標。這對歐洲來說是一個重要訊號。歐盟在南美的利益不僅僅是大豆，還包括對可再生能源至關重要的原材料。在這方面，歐盟不希望落後於中國。」

在中國和歐盟之間 阿根廷將如何選擇？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在柏林出版的《日報》（TAZ）周五也就這份重大貿易協議發表評論文章「反對孤立」(Gegen die Isolation)。雖然存在擔憂與反對的聲音，但是作者Hannes Koch認為：「協議的優勢更為顯著。由於協議整體上促進了貿易，受益的行業可能多於受損的行業。從整體來看，經濟收益很可能超過個別群體的損失。此外，為了在與美國和中國的競爭中站穩腳跟，德國和歐洲必須建立更好的貿易關係。將南美市場完全讓給中國企業將是災難性的錯誤。」

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