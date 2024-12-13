德語媒體：只有堅定的改革才能幫中國應對川普的關稅戰

《新蘇黎世報》發表評論指出，如果川普在上任後將其新貿易壁壘計劃付諸實施，那麼這將對中國經濟產生嚴重後果。《焦點》雜誌關注20年前幾乎不具備汽車生產能力的中國現在卻已經崛起成為世界上最大的汽車生產國，德國汽車工業可以從中國學到哪些經驗和教訓。

（德國之聲中文網）今年12月初，川普威脅說，如果金磚集團國家採取行動削弱美元，將對這些國家加徵100%的關稅。中國就是金磚集團成員國。在這之前，他還宣佈，將於1月20日上任當天將對中國商品的現有關稅提高10%。他還曾在競選期間威脅要對來自中國的貨物徵收高達60%的關稅。

《新蘇黎世報》發表的評論寫道：「如果美國新政府對其宣佈的內容哪怕只是部分真正執行，那麼也將對中國經濟產生將比川普在其第一任期內對中國設置的貿易壁壘更為嚴重的影響。」

「對所有中國商品徵收60%的關稅將使中國經濟增長下降一到兩個百分點。牛津經濟研究院的專家計算出，如果關稅上調幅度不大，中國經濟增速將下降0.4個百分點。」

評論指出，在川普的第一任期內，中國對美國市場的依賴程度遠高於美國對中國市場的依賴程度。

「但近年來，中國企業開闢了新的銷售市場，尤其是侵略烏克蘭後受到許多西方國家制裁的俄羅斯。中國對中亞國家的出口也大幅增加。此外，中國企業找到了通過越南或墨西哥等第三國將貨物銷售到美國的方法。中國還讓人民幣適度貶值。美國在疫情期間推出的經濟刺激計劃也間接幫助了中國企業。」

評論指出：「中國經濟學家建議政府利用正在出現的危機進行結構性改革，因為從長遠來看，這可以使中國經濟建立在更健康的基礎上。首先，政府必須確保私人家庭收入的增長。這將促進私人消費。為此，迫切需要擴大完善欠發達的社會保障體系。」

「中國政府還必須重新給予私營企業更多的活動空間，因為過去主要是私營企業創造了就業機會，從而確保了收入增長。最近提出的加強私營部門的法律還遠遠不夠。」

向中國學習

《焦點》雜誌撰文分析討論德國汽車工業可以從中國學到哪些經驗和教訓。文章寫道：「中國長期以來一直被人嘲笑，不被認真對待，但現在卻已經崛起成為世界上最大的汽車生產國。而且中國不僅僅在產量數字上越來越把其他國家甩在後面，而且在創新和聯網等方面，比亞迪、吉利、蔚來等製造商越來越多地向西方競爭對手展示出自己的實力。」

「20年前，中國幾乎不具備生產汽車的能力。如今，每年有超過4000萬輛汽車從那裡的走下生產線。2020年以來，比亞迪等製造商就實現了迅猛發展。中國已經超越了之前領先的汽車生產國——美國、韓國、德國、墨西哥和日本。」

文章指出，中國不僅在汽車產能方面已經超越傳統汽車製造大國，而且在生產成本方面也更具優勢。瑞銀將大眾ID.3電動車同這一車型的競爭對手比亞迪Seal（海豹）進行比較，結果發現在生產成本方面，比亞迪比大眾汽車便宜近80％。

文章寫道：「汽車行業專家布拉澤爾（Stefan Bratzel）指出，現在必須要扭轉局面。現在的關鍵是向中國學習，然後達到更高的水準。這樣才能維持附加值或者趕上中國的進度。不過留給德國汽車業的時間不多了。『留給我們的最多還有兩三年的時間。』他說。」

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