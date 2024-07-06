德語媒體：受益者是習近平

（德國之聲中文網）瑞士《新蘇黎世報》周五（7月5日）以「受益者是習近平」為題，刊發評論指出，俄羅斯總統普丁提出在歐亞大陸建立新安全架構以及與烏克蘭和談的條件，「清楚地表明了其真正目的：烏克蘭是普丁要落實其世界新秩序構想的戰場」。

在有關歐亞大陸的安全架構問題上，普丁曾建議在歐亞大陸建立以平等和安全不可分割為特點的安全構架，所有潛在參與者應建立對話關係。《新蘇黎世報》評論道：「普丁在構想中認為，通過俄羅斯和中國的努力為歐亞大陸帶來和平和安全，這一計劃聽起來近乎理想化，但也是十分狡猾的。最重要的是，它只有一個目標：將美國人趕出歐洲，並與中國一起成為主導歐洲的力量」。

文章作者Markus Ackeret寫道，向烏克蘭發動戰爭的決定讓普丁自己變成了一名革命者：不是在自己的國家，而是在全世界範圍。「他看到了摧毀舊世界秩序、報復美國的機會。俄羅斯正試圖再次打著反對西方殖民主義的口號在非洲、拉丁美洲和亞洲拉攏盟友，同時卻對自己的殖民主義政策緘口不言。」

7月3日，中國國家主席習近平與俄國總統普丁在上合峰會期間會晤，這是兩人自今年5月以來第二度會面。 圖片來源： Sergei Guneev/Pool/Sputnik/REUTERS

依賴中國

評論繼續指出，突然擴員的金磚國家集團和同樣在擴大、更加立足於地區的上海合作組織（SCO）都是這些發生改變的地緣政治關係的體現。普丁將它們視為其「多極世界」構想的支柱，在這個世界裡，每個國家都在捍衛自己的利益——必要時亦可使用武力。

《新蘇黎世報》的文章最後寫道：「不難看出，用來為破壞舊秩序辯護的所謂贏得主權的說法是具有欺騙性的。自從決定與西方開戰以來，俄羅斯從未像現在這樣依賴中國。在金磚國家和上合組織中，普丁並不是核心人物，中國國家元首和黨的領導人習近平才是。他才是普丁破壞性政策的真正受益者。然而，歐洲既不能接受普丁的世界秩序，也不能接受習近平的規則。」

「關稅沒問題，但不解決問題」

德國《法蘭克福匯報》周五則關注了歐盟對中國電動車徵收的臨時關稅，以「關稅沒問題，但不解決問題」為題刊發評論指出：「在歐盟委員會看來，有關中國低成本電動汽車的爭端一切都在按計劃進行。在臨時保護性關稅生效後，中國政府顯然不想讓爭端升級。中國想要談判。歐盟委員會之前多年來一直在推動談判，但都沒有成功。通過徵收保護性關稅，歐盟委員會也發出了一個明確的訊號，即它對去年春季宣佈的調整對華關係是認真的。基於無限制貿易的天真夥伴關係時代終於結束了。歐盟委員會並沒有迴避衝突，即使是在對雙方都很重要的汽車行業。」

中國電動汽車產業發展勢頭迅猛。 圖片來源： TANG KE/Avalon/Photoshot/picture alliance

文章作者Hendrik Kafsack繼續寫道：「歐盟委員會正在順著美國的潮流行事，這使它受益匪淺。中國政府之所以反應平和，與美國總統拜登施加的巨額關稅有很大關係。中國不想打雙線貿易戰，至少希望保留進入歐洲市場的機會。因此，通過談判解決問題的機會很大。現在距離11月份的歐盟最終決定還有一段時間。布魯塞爾必須利用好這段時間，不要太過分。因為向中國政府發出明確的訊號固然重要，中國公平競爭、不以高補貼的大規模生產來消滅競爭對手固然重要，但貿易戰對歐盟經濟造成的損害也確實是可怕的。而且，通過關稅和封鎖是無法打造競爭力的，這也是事實。」

評論最後總結：「歐洲製造商若想長期追趕中國，就必須在創新電動汽車的製造方面迎頭趕上。布魯塞爾必須為此創造框架條件。自由貿易可以在其中發揮核心作用： 畢竟中國之外有足夠多的合作夥伴。」

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