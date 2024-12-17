德語媒體：印度會成為下一個中國嗎？

中國經濟陷入了低迷狀態，中國同西方的政治關係也在漸行漸遠。於是，很多人期望，印度能在經濟領域取代中國，畢竟這個人口14億的亞洲大國在推動全球經濟發展方面擁有巨大的潛力。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表評論稱，中國在尖端技術以及軍事領域的快速崛起，令西方感到不安。歐美同中國在商貿領域的爭端此起彼伏，越來越多的西方企業加快了從中國撤離的步伐。與此同時，由於中國內需疲軟，西方對中國的出口也在大幅降低。這篇題為《印度能取代中國嗎？》的評論寫道

「在此背景下，越來越多的人將目光轉向了印度。印度也是一個大國，這裡經濟發展迅猛、內需旺盛，同時還擁有似乎無窮無盡的勞動力資源。今年春季，印度人口已經超越中國。而總計14億印度人口中，半數以上不足30歲。印度經濟正在快速發展：過去幾年當中，除了新冠疫情時期，該國的經濟增長率一直維持在7%的高水準。



凡此種種，都是非常積極的因素。然而，印度真能像一些人聲稱的那樣，成為下一個中國嗎？倘若如此，對印度和西方來說，無疑都是一件好事。不過，對於印度能夠重演中國的經濟奇跡，還是多幾分質疑為妥。印度的確有一些積極的發展：對於西方來說，印度正在成為越來越重要的銷售市場。目前，印度大約擁有一億個年收入超過四萬歐元的家庭，其中還包括一些超級富豪。此外，至少在技術領域，印度的生產能力在與日俱增。同其他新興經濟體相比，印度在數位化技術領域的發展令人震驚。印度的軟體精英和電腦工程師，在西方也很搶手。」

評論指出，印度總理莫迪2014年剛一上台，就喊出了推動「印度製造」（Make in India） 的口號，這無疑令人對印度即將取代中國增添了信心。然而，現實卻令人沮喪，迄今為止，「印度製造」仍只是一個一廂情願的想法而已。

「同中國所取得的經濟成就相比，印度仍有極大的差距。作為人口第一大國，印度對全球經濟增長的貢獻只有16%，而中國的佔比則高達34%。國際貨幣基金預測，今後五年內，印度對全球經濟增長的貢獻佔比也只會增加至18%而已。中國克服了一系列難題，從而開啟了九十年代之後的快速崛起之路，而同樣的困難和問題卻是印度現在所要面對的。有鑑於此，千禧年過後的幾十年裡，直到新冠疫情爆發以及房地產泡沫破滅之前，中國一直在全球經濟中佔據主導地位。

長期以來，印度一直對教育及基礎設施建設的投資缺乏重視。圖為西部的一所學校。 圖片來源： Satyajit Shaw/DW

正如印度經濟歷史學家亞朔卡‧莫迪（ Ashoka Mody）回顧的那樣，從18世紀晚期的工業革命以來，沒有任何一個國家能夠在不對教育、健康以及城市基礎設施進行投資的前提下，成為經濟強國，並實現廣泛的富裕。

過去幾十年以來，印度一直拖延對上述領域的投資，或不斷嘗試以最低成本取得進步。這樣做的後果是：印度經濟的增長主要來源於金融和建築行業。訊息技術以及與之相關的服務性企業也對國民生產總值做出了大約7%的貢獻。這當然是一個巨大的成就。但製造業方面卻乏善可陳，出口型工業則更是無從談起，而這些才是能為數百萬印度人提供就業崗位的行業。至於今後這一方面是否會出現改觀，人們拭目以待。」

本周一，中國官員在發布最新經濟數據時表示，經濟局勢總體穩定，但「外部環境依舊複雜，內需仍有待提升。」《商報》就此寫道：

「此番表述想必也是指川普即將在明年成為新一屆美國總統這一事實。川普已經宣佈，將大幅提升針對中國產品的關稅。此舉很有可能會對中國經濟增長的雄心壯志造成重大打擊，也將激化中美兩大經濟體之間的貿易戰。觀察家普遍認為，中國會在年底前大幅提升工業生產。對於實施專制統治的這一資本主義國家體制來說，做到這一點並非難事，但問題卻在於，增長了的工業生產能否持久。

中國黨和國家領導人習近平上周宣佈，將會在2025年集中精力解決經濟問題。而努力的核心則可能是提升內需。官媒新華社報導稱，中國領導層明年將提升預算赤字，以便為提振經濟提供更大空間。

儘管中國官方並未披露任何細節，但這條消息就足以令國際評級機構感到樂觀。例如，穆迪（Moody's）已將中國 2025 年的經濟增長預期從 4% 提高到 4.2%。穆迪本周一發布聲明稱，9月底以來的提振措施將 「減輕美國可能提高關稅的影響 」以及債務和房地產危機帶來的風險。中國領導層預計今年將實現5%左右的經濟增長，而2025年的增長目標則尚未公佈。」

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