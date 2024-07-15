德語媒體：十字路口的三中全會

在中國經濟增長持續乏力的背景下，本周一在北京開始舉行的中共20屆三中全會不僅在中國國內引發關注。德語媒體也在提問：中國經濟發展將何去何從？

（德國之聲中文網）瑞士出版的《新蘇黎世報》發表題為「中國處在十字路口」的分析報導，介紹了周一在北京召開的中共20屆三中全會的背景和中國面臨的巨大問題。

「中國共產黨第20屆中央委員會的近400名委員本周一在北京舉行所謂的三中全會，討論未來數年中國政策的重要方針路線。這是今年最重要的政治事件。

中國怎樣才能成為頭號科技大國？如何消除社會不公平？什麼能重振低迷的經濟？這些問題是這次為期4天的會議的重要議程。」

依照慣例，本屆三中全會本應該去年秋季召開。報導援引專家推測，此次會議推遲到現在才舉行，可能是因為高層對經濟決策未能達成一致。文章接著寫道：

「可現在迫切需要的恰恰是團結一致。因為中國正面對堆積如山的棘手問題，需要三中全會提出令人信服的解決方案。對中國經濟是否有適應未來的能力，人們的信心跌至低谷。一季度經濟增長5.2%的官方數字只是掩蓋了問題的嚴重性。南部和東部越來越多的工廠倒閉，原因是內需不足。就業市場的形勢愈發緊張，薪水水準停滯甚至下滑。

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面對日益嚴重的社會不公，中國掌權者本應從大力構建社會保障體系入手應對。但這難度很大，因為中國需要資金投資於新興技術，以實現成為全球領先的科技強國的目標。

與此同時，與西方，尤其是美國的矛盾衝突造成了更多的緊張不安。許多外資企業由於擔心形象受損而不願與中國有瓜葛，外國直接投資持續下滑。因此在本周的會議上要面對的問題是，中國從長遠看是否還是一個不可小看的全球博弈者。」

作者回顧了中共歷史上幾次重要的三中全會對中國經濟和社會的開放產生的巨大影響，以及習近平當政以來的這一推動作用的轉變後寫道：

「在這位強人的領導下，每一個政治決策和所有企業行為都要服從於馬列主義意識形態，中共的控制高於一切。這意味著什麼，從中國政府2021年給當時蒸蒸日上的科技企業套上緊箍咒、讓成千上百萬的工作崗位毀於一旦就可以看出。

對中共中央本周四將發布的會議閉幕公報，觀察家們的期待是，這將不過是一份以籠統和理論性表述、而非具體措施為主的文件。專注中國研究的策緯咨詢（Trivium China）公司的專家預計，文件將首先聚焦於『政府的管控和維護國家安全』。」

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經濟數據不給力

在中共三中全會召開的同一天，中國國家統計局發布了第二季度的經濟數據。國內生產總值增幅4.7%，低於前兩個季度；6月份的零售額也環比下降。《時代線上》（Zeit Online）就此聯繫到中國的整體經濟形勢寫道：

「世界第二大經濟體中國正受到房地產危機、消費萎縮和人口老化的困擾，此外還有與西方國家的貿易爭端。有關經濟數據發表的當天，中共領導層在北京開始舉行三中全會。中共中央的這一每5年召開一次會議以往曾為該國經濟的長期發展做出確定方向的關鍵決策。

黨和國家領導人習近平一再提到「新質生產力」。這個概念描述了一種通過創造現代化的產業部門推動經濟發展的嘗試。在會議前夕，官媒也聚焦於政府將中國打造成一個高科技大國的努力。

在北京政府專注於經濟發展的雄心之時，批評者指出，許多中國百姓日常生活的憂慮並沒有得到太多關注。很多家庭在節約存錢，以備不時之需，這也抑制了消費。」

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