德語媒體：「北京、莫斯科、明斯克軸心」

（德國之聲中文網）《南德意志報》題為「與中國一道」的文章寫道，流亡立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡亞（Swetlana Tichanowskaja）應北約秘書長斯托滕貝格邀請，出席華盛頓的北約峰會。季哈諾夫斯卡亞說，與北約的良好關係「對白俄羅斯、對我們的國家利益、地區安全的支持很重要」。

然而，在明斯克掌權的盧卡申科對於白俄羅斯的安全卻有完全不同的看法。他相信，必須保護該國免受北約和烏克蘭的威脅。北約周二開始慶祝成立75周年的峰會之際，白俄羅斯與中國準備舉行聯合軍演，--就在與北約成員國波蘭的邊界上。

《南德意志報》文章寫道：白俄羅斯國防部發布的圖片上，中國空降兵拉著白色的降落傘，手持突擊步槍，在演練場上邁進。夜間著陸演習、越過水上障礙，這些都將是中白反恐訓練的演練內容。「國際風雲複雜、情勢困難」，白俄羅斯少將德內森科（Wadim Denisenko）說道。國防部發布的另一消息中稱，北約在白俄羅斯邊境的勢力增加，導致「地區緊張加劇」。這是白俄羅斯政府的看法，明斯克在俄羅斯侵烏戰爭伊始就向莫斯科開放本國領土供其使用。

文章提及白俄羅斯剛剛加入中俄主導的上合組織。北京也明確支持明斯克成為金磚集團的夥伴國。

文章寫道，過去，盧卡申科政權時有階段性的向歐盟靠攏，布魯塞爾則會相應放鬆制裁。如今不再如此。歐盟早已不再是白俄羅斯的夥伴，布魯塞爾更多是加強了制裁。

文章寫道，白俄羅斯在軍事、政治和經濟上與俄羅斯緊密捆綁。明斯克加強南部與烏克蘭邊界駐軍的同時，甚至獲得普丁的允許部署戰術性核武器。然而，克里姆林宮會在安全政策上準予白俄羅斯多大的自由空間，仍是個疑問。因此，該國可能希望借助中國的幫助獲得更大一點空間。

「而對中國而言，儘管與白俄羅斯的貿易額有限，但這個東歐國家對北京卻是重要的戰略中轉國，將商品運往西歐。兩周前中國、白俄羅斯與哈薩克斯坦在上海達成約定，三國企業想要在與波蘭邊境處建造一個貨運碼頭。」

為烏克蘭而戰的白俄羅斯士兵 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國國防政策應聚焦歐洲

《法蘭克福匯報》題為「中國在北約東部邊線上」的文章寫道，中國在白俄羅斯舉行聯合軍演，這是彰顯勢力。

文章寫道：「所有相信與中國的關係僅關乎汽車貿易的人，都應該仔細看看：中國士兵在白俄羅斯舉行聯合軍演，就在與波蘭邊界附近。白俄羅斯與另兩個北約成員國接壤，這一切是在西方聯盟的東翼彰顯勢力。」

「俄羅斯與西方的衝突中，中國並非北京所聲稱的無關第三方。…上周，莫斯科-北京軸心也以另外一種形式向明斯克擴張：白俄羅斯加入上合組織。」

文章寫道，作為對應，西方國家也加強在亞洲的安全政治參與。美國本來就是太平洋國家。日本首相本周末訪德之際，柏林也希望與日本加強合作。「只要是圍繞具體問題，並且向北京發出政治訊號，這就是有意義的。」但鑑於德國聯邦國防軍自身的能力有限，歐洲仍應是關注的重點。"德國的護衛艦主要應在波羅的海巡航，戰鬥機在波羅的海國家巡行。"

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