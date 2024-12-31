德語媒體：北京攻台最早就在2025？

德國《圖片報》撰文分析北京對台灣可能會更早發動襲擊——最早在明年。瑞士《新蘇黎世報》駐華記者走訪曾被看作是世界工廠和國家經濟引擎的廣東省後發現，大量工廠倒閉，工人失業，抗議事件增加，社會危機正在這裡醞釀。

（德國之聲中文網）廣東省是中國最重要的生產中心，但是在那裡，工廠正在大量解僱工人，失業工人抗議事件也在增加。《新蘇黎世報》駐華記者走訪當地發現，在這裡社會危機正在醞釀。

文章寫道：「廣東省曾被看作是世界工廠和國家經濟引擎。在廣東，工人們大量生產褲子、手機和家用電器。西方消費者所需的幾乎所有東西都源自廣東。此外，無數工廠服務於中國國內市場。經濟好的時候，廣東全省8000萬人口中有5000萬人在第二產業就業。」

「但是中國國內需求疲軟導致廣東越來越多的工廠關門。很多中國人在股市上虧了錢，房地產危機導致房屋的價值暴跌。結果是：人們捏緊了荷包。」

香港科技大學調查發現，在省會廣州，五分之一的工人目前從事不穩定的工作，例如擔任快遞小哥。

文章寫道：「工人們越來越多地將憤怒訴諸街頭抗議。美國智庫自由之家的數據顯示，今年7月至9月期間，中國各地有時發生的罷工數量同比增加了27%，有時罷工活動也伴隨著暴力。幾乎在所有案例中，爭議都集中在裁員、拖欠或減少薪水的問題上。街頭抗議活動發生頻率最高的地方是廣東。根據香港《中國勞工通訊》報導，6月至11月，廣東發生了210起抗議活動。」

「抗議活動通常規模較小，幾天後就會結束。然而，中國統治者極為擔心，如果經濟形勢進一步惡化，抗議活動可能會擴大為更大的社會運動。」

文章指出：「但政府尚未找到解決問題的任何答案。相反，中國統治者的反應就像他們在感受到威脅時所做的那樣：加強鎮壓和監控。」

中國會在2025年對台灣動武嗎？

中國軍隊的大規模演習和頻繁的訓練引發了人們的擔憂，即北京對台灣可能會更早發動襲擊——最早在明年。

德國《圖片報》在一篇分析文章中引述中國問題專家佳傑思（Adrian Geiges）的看法指出，中國在軍武數量上佔據明顯優勢，「但台灣軍隊訓練有素、積極性高。從外面奪取一座島嶼可沒那麼容易」。儘管如此，「習近平將試圖封鎖該島，然後局勢就會升級」的危險仍然存在。

文章寫道：「決定性因素是川普領導下的美國的反應。中國問題專家佳傑思解釋說：『如果他追隨政府中的強硬派，比如候任國務卿盧比奧，就有爆發大規模戰爭的風險。但川普也存在放棄台灣的風險。』」

但駐德國台北代表處代表謝志偉則認為，美國向台灣提供現代武器系統是「國際社會相互團結的強烈訊號，對中國具有明顯的威懾作用」。

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