德語媒體：「北京心懷兩意的友好」

烏克蘭外長庫列巴訪華引起德媒關注。《法蘭克福匯報》署名評論認為，這並不代表北京對俄羅斯這場戰爭有任何立場變化，而是一直在玩的政治把戲。《南德意志報》署名評論寫道，普丁並不想談判。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》題為「北京心懷兩意的友好」的評論寫道：「希望中國在俄羅斯與烏克蘭之間進行有建設性的調停，是幼稚的。但北京所玩的游戲就包括一定程度的曖昧不明。這也有經濟原因：不讓本國企業因俄羅斯的戰爭而受到制裁（友誼之深還沒到這個地步）。」

「這種曖昧不明的表達更有其政治功用：北京可以在全球南方作為和平大國亮相，同時對西方繼續保持是重要的對話夥伴。友好接待烏克蘭外長也符合這樣一個形象。」

「普丁不想談判」

《南德意志報》題為「普丁不想談判」的署名評論寫道：「乍一聽上去挺好的，通過談判結束烏克蘭的戰爭。…但實際上，今年沒有什麼現實的機會舉行有實質內容的雙邊或國際和談，——這有多方面的原因。中國迄今為止——最近一次是在五月——通過無具體內容的空洞計劃強調自身地位，與此同時不斷向莫斯科提供新的物資維系戰爭。」

文章寫道，普丁要求基輔在談判前從俄佔烏克蘭領土撤軍，對俄羅斯侵佔的領土予以承認，並且放棄加入北約，同時裁減烏克蘭軍備，這是「在談判前就要求對方投降，…所要掩飾的是，普丁毫無嚴肅對話的興趣。難怪一項調查顯示，44%的烏克蘭人原則上願意對話，但五分之四堅決拒絕撤軍或承認俄羅斯侵佔的土地。」

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「普丁不想談判，是有理由的：他的戰爭銀庫通過出售油氣而充盈。莫斯科的軍隊特別在烏克蘭東部多個地區，數周來又緩慢攻佔了一些村莊。軍隊的武器供給在運作，新徵募的兵員也加入隊伍。至於莫斯科在戰爭中是損失10萬還是100萬國民，這對克里姆林宮來說，是次要的事情。」

與此同時，莫斯科政界和官方操縱的媒體也正在營造一場長期戰爭的氣氛。

文章寫道，基輔的西方盟國必須繼續為烏克蘭提供武器，並允許該國對俄羅斯領土的軍事目標進行攻擊。「這場戰爭對普丁的代價必須更高。或許屆時，克林姆林宮的主人才會願意進行真正的談判。」

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