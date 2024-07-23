德語媒體：《北京宣言》和「復甦乏力」

中國在解決國際爭端中願意扮演愈發主動的角色，德語媒體對此加以關注。另外，二十大三中全會之後，中國官方推出的一系列改革措施，究竟在多大程度上能解決「復甦乏力」的問題，也引起了德語媒體的思考。

（德國之聲中文網）德國媒體《明鏡線上》於第一時間關注了巴勒斯坦各派別在北京展開內部和解對話，稱：「為了巴勒斯坦地區的持久穩定，特別是巴勒斯坦總統馬哈茂德‧阿巴斯的世俗法塔赫與在加薩地帶活動的激進伊斯蘭恐怖組織哈馬斯之間的協議至關重要。」

但在介紹了由中國帶頭促成簽署的《北京宣言》後，《明鏡線上》的文章指出：「中國外長甚至提到了「過渡政府」。然而，人們對協議效果的懷疑似乎是有理由的。」

文章寫道：「過去，兩組織曾達成類似協議，例如2011年的一項協議，但沒有取得任何進展，因此對這次新宣言的效果也存在疑慮。哈馬斯在加薩地帶與以色列軍隊的毀滅性戰爭持續進行，這也可能使組織間的合作更加困難。」

在介紹此次加薩衝突的宏觀背景時，《明鏡線上》寫道：「以色列於2005年完全撤出加薩地帶，並對該地區進行了大規模封鎖。自2023年10月7日大屠殺以來，哈馬斯和其他伊斯蘭組織在以色列境內殺害了約1200人，並挾持了約250人作為人質。以色列試圖通過軍事手段摧毀加薩地帶的哈馬斯。在長達九個月的行動中，以色列軍隊摧毀了加薩地帶的大部分地區，並造成數萬人死亡。」

《南德意志報》：「上周五美國網路安全公司Crowdstrike因錯誤更新導致全球IT系統崩潰，習近平會覺得這證明自己閉關鎖國政策的正確」（資料圖片） 圖片來源： Sergei Savostyanov/POOL/AFP/Getty Images

《南德意志報》：「復甦乏力」

德國《南德意志報》7月23日發表了關注中國經濟改革的評論文章，題為「復甦乏力」（Nicht genug für den Aufschwung）文章指出：「僅從數字來看，中共中央在長期執政的習近平的親自指導下，在決定未來十年經濟政策方向的三中全會上進行了艱苦的工作。據稱，他們上周通過了超過300項改革。然而，本周末發布的具體決定並未讓中國經濟學家和外國投資者感到振奮。在面臨諸多經濟問題的情況下，幹部高層會議的主旨仍是：繼續現行政策。」

作者弗洛裡安‧穆勒（Florian Müller）觀察到：「德國外貿商會對中共繼續扶持國內工業而非刺激疲弱消費感到不滿。這可能會增加過剩產能和出口，進而引發更多的貿易衝突。德國公司本已在中國日益激烈的全球競爭和對中國因西方關稅和制裁而進行報復的擔憂中左右為難。即使喬‧拜登退出美國總統競選，這種擔憂也未減弱，因為貿易戰的發起者唐納德‧川普重返白宮的可能性增加了。在這種背景下，周一宣佈的利率下調和為疲軟的經濟釋放更多資金的措施甚至無法起到安慰作用。」

同時，作者也指出：中國地方政府的巨額債務問題也被黨領導層大體迴避了。會議僅表示，財政狀況良好的中央政府將承擔更多的國家支出。經濟學家認為需要大規模將債務從省級轉移到北京的方案並未被討論。

文章就此繼續分析稱：「如果負責社會支出的地方政府沒有資金，國家內部的不平等就無法消除。這透露出一種奇特的社會主義理解。然而，上周五美國網路安全公司Crowdstrike因錯誤更新導致全球IT系統崩潰，習近平會覺得這證明自己閉關鎖國政策的正確。中國幾十年來一直依賴自主研發的軟體解決方案，因此中國大多數機場和飯店的營運沒有受到影響。在三中全會上，中共重申了成為研究和技術超級大國的雄心。」

文章在結尾寫道：「習近平顯然認為最大障礙在於他的指示未被正確執行。因此，他再次呼籲仔細學習他的思想，並將黨的觸角擴展到中國社會的各個角落。然而，習近平並未解釋如何在這種情況下為創造力和實驗精神提供空間，而這些對於任何發展飛躍都是必要的。」

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