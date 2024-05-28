德語媒體：分歧多於共識的中日韓峰會

（德國之聲中文網中文網）《南德意志報》發表報導寫道，中日韓三方會談期間傳出了一系列令人鼓舞的消息，但外交辭令背後隱藏的卻是三國之間高度緊張的三角關係。這篇題為《分歧盡顯的三方會談》的文章寫道：

「社會主義強國中國同實行自由經濟的日本和韓國是近鄰。三國之間有著千絲萬縷的經貿關係，形成了一種誰都離不開誰的依存關係。但這種共存關係並不簡單，畢竟上述三國在政治層面上有著天壤之別。這邊是一黨獨裁、不斷在印太地區展示霸權，並同核武國家北韓保持密切關係的中國，另一邊則是實行民主政治的日本和韓國，在危機四伏的今天，日韓兩國比以往更加靠攏美國。

中日韓首腦會談得以舉行本身，就是一個進步，畢竟這是四年多來的第一次。三方會談本應每年舉行一次，但由於一系列歷史和領土問題的糾葛，三方關係急劇降溫，後來又因疫情因素，會談一拖再拖。現在，中國、日本以及韓國都已意識到，局勢過於緊迫，各方都不能繼續保持沉默。

三方會談開始前，各方就未抱持過高期望，會談也的確未能取得意外的突破。中日韓政治家就在經濟、科技和自然災害管控方面的可能合作進行了討論。對於該地區棘手的安全問題，三方的共同聲明中一語帶過：『我們強調了我們捍衛地區和平穩定，推動朝鮮半島無核化的立場。」

《南德意志報》：三方會談得以恢復，本身就是一件好事。 圖片來源： JEON HEON-KYUN/Pool/REUTERS

《南德意志報》文章指出，無論是在北韓核武和導彈計劃方面，還是日趨緊張的台海局勢問題上，各方都不具備達成共識的基礎。

「作為此次會談的一項成果，中日韓決定今後將定期舉行三方會談，這當然是一件好事。但是，本周一，尹錫悅和岸田文雄同中國總理李強話別之後，想必他們的各種幻想也隨之破滅了。北京的霸權政治將會繼續下去。」

對於剛剛結束的中日韓三方會談，《法蘭克福匯報》發表評論寫道：

「有種觀點認為，經濟關係密切的國家之間，即便只是出於自身利益的考慮，也會努力爭取和平共處，但這一觀點早已有了爭議。在東亞，擁有密切經貿關係的中日韓三國，終於又舉行了最高層面的會晤。不過，會晤前就已經非常明朗，此次會談並不能解決現有的爭端。

毫無疑問，中日韓三國之間的關係非常複雜。從中國的角度來看，日韓兩個會談夥伴都是美國的緊密盟友。但日韓之間的關係其實也並非鐵板一塊，中國所謂『小圈子』的指控實在是言過其實。同三方會談的『假想第四方』-北韓領導人金正恩的緊張關係，是首爾和東京之間為數不多的共同點之一。除此之外，日韓關係一直受到各類現實及歷史問題的困擾。中國對此當然心知肚明，也難免會在個別領域挑起日韓『夥伴』的相互對立。不過只要各方都能保持理智和良好意願，想必中日韓至少能避免相關爭執不會進一步升級。這也正是三方會談的價值所在。」

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